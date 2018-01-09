Глава «Русгидро» назвал Путину причину аварии на Нижне-Бурейской ГЭС - некачественный украинский металл

лава «Русгидро» Николай Шульгинов в ходе встречи с президентом России Владимир Путиным заявил, что причиной аварии на Нижне-Бурейской ГЭС стал некачественный металл из Украины.

«Мы провели исследование и нагрузок, которые могли быть превышены, нормативные, и самого металла. Металл мы исследовали в нескольких местах, но окончательно независимую экспертизу дал Национальный исследовательский технологический университет (МИСиС), другого у нас нет. Основной вывод – что нарушена технология изготовления упаковки, то есть металл был перегрет, поэтому появилась хрупкость в металле. Кроме того, наблюдаются (это в отчете есть) неметаллические включения в металл. То есть сегодня наша задача – восстановить первый затвор, который упал», – приводит слова Шульгинова пресс-служба Кремля.

«Производители и затворов, и всего гидромеханического оборудования, и этой опоры – украинские фирмы. Одна делает затворы – Новокаховский завод ''Укргидромех'', а саму ось делает ''Днепропресс'' в Днепропетровске. Мы решили отказаться от этих производителей при таком качестве и будем не только восстанавливать первую опору и затвор, но и менять опоры на оставшихся четырех, причем на сделанные на российских заводах и под контролем того же института, который будет следить за технологией производства этого оборудования», — добавил он.

При этом глава «Русгидро» отметил, что это никак не связано со сложными отношениями между Москвой и Киевом, поскольку указанное оборудование было изготовлено еще в 2013–2014 годах.

24 августа при штатном маневрировании в пролете № 1 водосливной плотины Нижне-Бурейской ГЭС произошло повреждение затвора, следствием чего стало подтопление пристанционной площадки. Пострадавших и повреждений оборудования машинного зала ГЭС зафиксировано не было.