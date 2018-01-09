На оснащение Вооруженных сил Минобороны России расходует 60% бюджета

В бюджете Минобороны РФ есть две крупных составляющих – это расходы на содержание Вооруженных сил и расходы на их оснащение. На перевооружение армии и флота тратится 60 процентов военного бюджета, остальные 40 – на содержание ВС РФ, сообщает вечером 9 января пресс-служба оборонного ведомства.

Расходы на оснащение ВС РФ имеют мультипликативный эффект для развития отечественной экономики, поскольку значительные суммы направляются в виде налогов и иных платежей в местные и региональные бюджеты.

Только с 2015 года налоговые платежи предприятий оборонно-промышленного комплекса составили 481 млрд рублей, а на выплату заработной платы было направлено 444 млрд рублей, добавили в МО РФ.