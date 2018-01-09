СКА обыграл китайский «Куньлунь»

Победой для СКА завершился очередной матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Куньлунь Ред Стар» 9 января в Петербурге. Армейцы с Невы выиграли со счетом 4:2.

Голы у СКА забили Сергей Плотников (8 минута, 58), Никита Гусев (11), Николай Прохоркин (35). У «Куньлуня» отличились Тэйлор Бек (2) и Кори Кейн (11).

СКА продолжает лидировать в чемпионате КХЛ, опережая ближайшего конкурента ЦСКА на 8 очков. Следующий матч армейцы с Невы сыграют 11 января в Петербурге против «Локомотива».

Напомним, СКА – действующий обладатель Кубка Гагарина.