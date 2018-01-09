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22:23 09.01.2018
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Финские ученые попробуют бороться с игроманией с помощью назального спрея
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21:59
В Центре развития предпринимательства сменился директор
21:47
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Эквадорцы выгонят Ассанжа из посольства
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Иномарка наклонила столб над дорогой на Адмирала Лазарева
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Ростуризм призвал россиян в Швейцарии к осторожности
19:27
Китаянка заработала два миллиарда долларов за четыре дня
19:20
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19:13
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18:58
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18:38
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18:18
Самолет-разведчик США заметили во время атаки на российские базы в Сирии
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18:06
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За каникулы пять пьющих компаний закончили вечер дракой, один раз — смертельной
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17:47
На курорте в Швейцарии застряли 13 тысяч туристов
17:33
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09.01.2018 22:05

Цена нефти WTI побила трехлетний рекорд

Цена на нефть марки WTI впервые с 10 декабря 2014 года превысила 63 доллара за баррель после публикации прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), согласно которому средняя цена на нефть марки WTI в 2018 году составит 55,33 доллара против 52,77 доллара за баррель в прогнозе прошлого месяца, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.14 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,55% — до 68,83 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,02%, до 62,99 доллара за баррель. Ранее марка WTI достигала отметки в 63,02 доллара за баррель.


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UBRD Capital Designated Activity Company исполнил платежные обязательства по девятому из одиннадцати купонов в пользу держателей субординированных еврооблигаций. Общий объем выплаты купонного дохода составил $4,08 млн
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25.12.2017 12:02

LEGENDA Intelligent Development получила проектное финансирование от Сбербанка

Сбербанк предоставил группе компаний LEGENDA Intelligent Development кредитную линию с лимитом задолженности 4,2 млрд рублей на строительство smart-комплекса «LEGENDА Героев», расположенного в Красносельском районе Санкт-Петербурга
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22.12.2017 17:46

Еще два банка аккредитовали MASTER Серебристый бульвар 19

Теперь приобрести квартиру в ипотеку в доме бизнес-класса в пешей доступности от ст.м. “Пионерская” можно и в ПАО «АКБ «Абсолют Банк» и в «ГАЗПРОМБАНКЕ». Напомним, это уже десятый банк, который аккредитовал перспективный проект на Серебристом бульваре.
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sravni.ru
09.01.2018 14:04
УБРиР: выплачен девятый купон по еврооблигациям
UBRD Capital Designated Activity Company исполнил платежные обязательства по девятому из одиннадцати купонов в пользу держателей субординированных еврооблигаций. Общий объем выплаты купонного дохода составил $4,08 млн
LEGENDA Intelligent Development
25.12.2017 12:02
LEGENDA Intelligent Development получила проектное финансирование от Сбербанка
Сбербанк предоставил группе компаний LEGENDA Intelligent Development кредитную линию с лимитом задолженности 4,2 млрд рублей на строительство smart-комплекса «LEGENDА Героев», расположенного в Красносельском районе Санкт-Петербурга
Master девелопмент
22.12.2017 17:46
Еще два банка аккредитовали MASTER Серебристый бульвар 19
Теперь приобрести квартиру в ипотеку в доме бизнес-класса в пешей доступности от ст.м. “Пионерская” можно и в ПАО «АКБ «Абсолют Банк» и в «ГАЗПРОМБАНКЕ». Напомним, это уже десятый банк, который аккредитовал перспективный проект на Серебристом бульваре.
22.12.2017 12:20
«Эталон ЛенСпецСМУ» выплатил шестой купон по облигационному займу
21 декабря 2017 г. по облигационному займу АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») серии 001Р-01 (идентификационный номер выпуска 4B02-01-17644-J-001P) были полностью и своевременно исполнены обязательства по выплате 6-го купона
ЖК "Лондон Парк"/Компания Л1
21.12.2017 11:00
Компания Л1: первая очередь ЖК «Лондон Парк» сдана
20 декабря 2017 года Компания Л1 получила разрешение на ввод в эксплуатацию 3 и 4 корпусов жилого комплекса комфорт-класса «Лондон Парк».
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21.12.2017 10:00
В Конструкторе правовых документов появилась новая форма претензии
Разделы онлайн-сервиса Конструктор правовых документов системы ГАРАНТ "Исковые заявления. Суды общей юрисдикции" и "Жалобы, претензии" пополнились новыми формами
ГК "КВС"
19.12.2017 10:34
Квартиры в новостройках «КВС» в ипотеку с первым взносом 0%
До конца 2017 года квартиры в новостройках Группы компаний «КВС» можно купить без личных сбережений - в ипотеку с первым взносом 0%. В будущем году, с ужесточением требований к банкам, такой возможности может уже не быть
https://pixabay.com
18.12.2017 17:30
"Бизнес Эксперт" поможет выгодно продать и купить компанию в новых реалиях
На платформе "Бизнес Эксперт" представлено много перспективных компаний в Москве и регионах. Для всех фирм был проведен аудит — предприятия не имеют скрытых задолженностей и каких-либо претензий со стороны контролирующих органов. Купля-продажа компаний осуществляется с полным финансовым и юридическим сопровождением
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
13.12.2017 17:21
Банк «Санкт-Петербург» признан самой стабильной компанией десятилетия
Банк «Санкт-Петербург» признан победителем ежегодного конкурса «Доверие потребителя» в номинации «Ипотечный банк, пользующийся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга», а также самой стабильной компанией десятилетия
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
12.12.2017 16:13
Мобильный сайт Банка «Санкт-Петербург» стал продуктом года
8 декабря 2017 года в Сочи состоялось награждение лауреатов премии «Время инноваций 2017» - независимой награды за достижения в области инновационной деятельности, получившие общественное и деловое признание. Мобильный сайт Банка «Санкт-Петербург» m.bspb.ru стал лауреатом премии в номинации «Продукт года» в категории «Финансовые услуги»
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