В Центре развития предпринимательства сменился директор

В Центре развития предпринимательства Петербурга, подведомственном комитету по развитию потребительского рынка, сменился директор. Как сообщила 9 января пресс-служба центра, Даниил Старковский, который три года возглавлял учреждение в течение трёх лет, покинул его. Причины ухода не уточняются.

Новым директором Центра развития и поддержки предпринимательства назначен Лев Кузнецов, который до этого работал советником председателя Национального агентства развития информационных технологий, территорий и туризма РФ.