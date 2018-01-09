В Центре развития предпринимательства сменился директор
В Центре развития предпринимательства Петербурга, подведомственном комитету по развитию потребительского рынка, сменился директор. Как сообщила 9 января пресс-служба центра, Даниил Старковский, который три года возглавлял учреждение в течение трёх лет, покинул его. Причины ухода не уточняются.
Новым директором Центра развития и поддержки предпринимательства назначен Лев Кузнецов, который до этого работал советником председателя Национального агентства развития информационных технологий, территорий и туризма РФ.
Справка:
Лев Кузнецов родился 30 марта 1987 года Ленинграде. Окончил Петербургский государственный инженерно-экономический университет. Кандидат экономических наук. Работал в агентстве городского маркетинга комитета по инвестициям, затем в СПБ ГУ «Городской туристско-информационный центр« комитета по развитию туризма. В 2017 году перешел в Национальное агентство развития информационных технологий, территорий и туризма. Курировал разработку городской автоматизированной информационной системы по продвижению регионов Российской Федерации.
Даниил Старковский, родился 5 октября 1980 года в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (специальность - инженер). Более семи лет работал с молодежью, реализовывая программы по занятости и курируя деятельность некоммерческих организаций и государственных учреждений в данной сфере. В 2013 году пришел в СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства», в 2015 возглавил его. Является автором проекта по продвижению петербургских дизайнеров в Большом гостином дворе «ШОУРУМ №35» и родоначальником программы «Санкт-Петербург – центр легкой промышленности и индустрии моды». Под его руководством был создан Единый Центр предпринимательства, запущена акселлероторная программа поддержки стартапов.