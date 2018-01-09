Петербургский штаб Собчак отчитался о сборе необходимого количества подписей

Предвыборный штаб Ксении Собчак в Петербурге собрал необходимое для региона количество подписей. Об этом «Фонтанке» 9 января сообщил глава штаба Николай Артеменко.

«На данный момент мы собрали более 2500 автографов жителей города. На этом мы сбор по Петербургу прекращаем и переключаемся на Ленинградскую область»,-отметил он. По его словам, в Ленобласти активисты штаба будут ездить по разным районам, а также собирать подписи в электричках. По оценках Артеменко, сбор подписей в области проходит сложнее – жители ЛО менее политически активны. По мнению активиста, сбор по Ленобласти может занять ещё неделю-две.

Отметим, что петербургский штаб Собчак стал первым, кто собрал необходимый в регионе минимум автографов избирателей. Как выдвиженцу от партии («Гражданская инициатива»), Ксении Собчак для регистрации кандидатом в президенты нужно собрать 100 тысяч подписей по всей стране в разных регионах.

Напомним, в Петербурге также собирают подписи за Григория Явлинского («Яблоко»), сегодня также был объявлен сбор за самовыдвиженца Владимира Путина. Ему необходимо набрать 300 тысяч подписей для регистрации кандидатом. Выборы президента в России состоятся 18 марта 2018 года.