Похороны по обмену

В морге Петербурга перепутали покойников и вынесли родственникам ошибочное тело. «Смерть меняет людей до неузнаваемости», - философски отметили санитары и предложили хоронить то, что выдано.

Жительница Ломоносова Наталья Килимник при церемонии прощания со своим отцом увидела в гробу незнакомца. Родственникам 78-летнего отставного полковника с боем пришлось доказывать, что усопшего подменили. Похороны «нужного» тела стоили дополнительных трат.

Проводы ветерана Вооруженных сил, почетного радиста, начальника кафедры Военной академии связи Юрия Килимника начались со странного замечания. К дочери Наталье подошёл боевой товарищ покойного:

— Юрку на портрете узнаю, а в гробу нет.

Наталья заглянула в гроб, который только что выдали из морга Николаевской больницы Петергофа. В костюме отца, причёсанный и надушенный, лежал совершенно чужой мужчина.

Работник морга на претензию отреагировал философски: «Смерть меняет людей до неузнаваемости».

Полковник, если верить гробу, после кончины распрощался с лишними килограммами (костюм оказался велик на несколько размеров) и избавился от фирменного носа-картошки.

Несколько минут, по словам родственников, сотрудники Николаевской уговаривали признать Килимника в чужом человеке. Дескать, горемычные просто не хотят смириться с утратой, и что форма носа, овал лица, залысины, несходство с фотографией не являются доказательствами подмены.

О несоответствии тела было доложено руководству Николаевской больницы. Поиск нужного покойника и переодевание заняли более двух часов.

— Когда тело папы, наконец, вынесли в зал, нас ждал новый шок: из-под головы, из ворота рубашки был виден целлофан, волосы были абсолютно мокрыми и торчали дыбом, так что даже пришлось просить расчёску, челюсть была вставлена небрежно, на щеках был пятнами нанесен грим. За задержку в морге водитель автобуса потребовал сверх 1500 рублей, — говорит Наталья.

Траурная процессия, наконец, добралась до Петергофского городского кладбища на Бабигонском шоссе. Здесь ждал почётный караул, который, по словам Натальи, выглядел «голодным и замёрзшим». А боевые товарищи, измотанные долгим ожиданием, после похорон не смогли присутствовать на поминках.

Похороны Юрия Килимника стоили 100 тысяч рублей.

Юрий Петрович ушёл из жизни 10 ноября 2017-го, в день 78-летия. Смерть от инфаркта зафиксировали работники скорой. Приехал участковый полиции, за ним – сотрудники «Похоронного бюро Кронштадтского района». Тело увезли в Николаевскую больницу. В журнале регистрации морга после вскрытия напротив фамилии «Килимник» были вписаны возраст 76 лет, рак желудка, метастазы.

«Но он жаловался на совершенно другие вещи, – вспоминает Наталья Килимник. – Мне сказали, что «рак не болит», и вручили заключение об онкологии. Видимо, тот, первый покойник в гробу Юрия Петровича и есть обладатель указанных диагнозов.

Замдиректора «Похоронного бюро Кронштадтского района» Роман Федоров в беседе с «Фонтанкой» отверг предположение, что в морг могли быть доставлены тела с перепутанными документами:

«Мы привозим человека с листком, который и кладется на тело. И всё. Мы сдали, они приняли. Забираем из адреса — то же самое. Как могли что-то напутать?»

Подмена удостоилась прокурорской проверки. 5 января 2018 года Килимникам пришел ответ за подписью зампрокурора Петродворцового района Трушановой:

«Тело было перепутано санитаром морга Гатенюком, который осуществлял приемку».

Листок с данными Юрия Петровича оказался на теле худощавого «соседа», и наоборот.

В морге Николаевской больницы на звонок «Фонтанки» отреагировали без энтузиазма:

— Произошла техническая ошибка. Это всё решено было в течение двух минут. Там всего лишь человека положили не в тот гроб, вот и всё.

— И часто у вас такое бывает?

— Никогда.

Елена Ваганова, «Фонтанка.ру»