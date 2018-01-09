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09.01.2018 21:24

Трамп полетит на форум в Давосе

Президент США Дональд Трамп планирует посетить 48-й Всемирный экономический форум, который с 23 по 26 января пройдет в швейцарском Давосе. Об этом сообщила пресс-секретарь американского президента Сара Сандерс, передает CNBC.

Она отметила, что на этом форуме Трамп собирается «продвигать свою политику по усилению американского бизнеса, американской промышленности и американских рабочих». CNBC отмечает, что в прошлом году Трамп, который в ходе предвыборной кампании неоднократно высказывался против глобализации, не приехал на форум в Давосе.

Ранее пресс-служба «Росконгресса» сообщила, что российскую правительственную делегацию на форуме в Давосе возглавит вице-премьер Аркадий Дворкович.

Источник: RNS


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