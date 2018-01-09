Китаянка заработала два миллиарда долларов за четыре дня

Богатейшая женщина Китая Ян Хуэйянь, которая владеет контрольным пакетом акций девелопера Country Garden Holdings, успела заработать более двух миллиардов долларов в первые дни 2018 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, к 5 января состояние 36-летней Ян Хуэйянь увеличилось до 25,6 миллиарда долларов, а к 9 января — до 28 миллиардов долларов. В результате женщина вошла в пятерку самых богатых жителей Китая и заняла 29 строчку в рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg.

Самым богатым жителем Китая является основатель Alibaba Group Джек Ма (48,2 миллиарда долларов).