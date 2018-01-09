«Фонтанка» за 60 секунд — 9 января

Первая проблема после новогодних праздников — куда пристроить облезлую ёлку. «Фонтанка» решила, что уходить из жизни новогоднее дерево должно эффектно. Например, отправиться к диким зверям.

Петербургская подземка подвела итоги праздников. Новый год с большим отрывом по числу пассажиров обошёл рождественскую ночь. Как и год назад, в метро спустились тысячи петербуржцев и гостей города, но подземка справилась.

Коллегам из троллейбусного депо первый постпраздничный день дался сложнее. «Автономный» троллейбус в Красносельском районе из-за сбоя электроники был вынужден перестать быть автономным и поехать в парк на дизеле – с помощью самосвала.

Хорошо себя чувствует лишь президент Владимир Путин, за которого в Петербурге с 9 января начали собирать подписи активисты «Единой России» и ОНФ. За работу они получат скромное вознаграждение в 5 тысяч рублей.

А вот петербургский штаб его «конкурента», Ксении Собчак, начал рабочую неделю с атаки вандалов. На фасаде здания появились «оскорбительные надписи националистического характера». А следом пришёл и их автор с книгами и запиской: «Убей. съешь. Повтори»

«Фонтанка» рассказывает историю сироты, которого из-за «закона Димы Яковлева» не успели усыновить американские родители. И как получилось, что теперь он встречается с президентом и патриархом Кириллом, снимается в «Вечернем Урганте» и путешествует по миру.