УЕФА сделает Быстрову новую медаль Евро-2008 взамен украденной

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изготовит новую бронзовую медаль чемпионата Европы – 2008 для полузащитника «Тосно» Владимира Быстрова, у которого в прошлом году украли оригинальную награду.

«Мы знаем о том, что произошло. Новая медаль уже заказана. Как только ее изготовят, она будет отправлена в Россию. Расходы на эту медаль оплатит УЕФА», – цитирует 9 января «Спорт-Экспресс» пресс-службу Союза.

По словам самого Быстрова, сейчас осталось договориться с кем-то из его партнеров по той сборной России, чтобы ему на время передали оригинальную медаль для изготовления слепка.

Напомним, в 2015 году дом Быстрова в Ленинградской области обокрали. Преступники помимо всего прочего унесли все награды спортсмена, включая бронзовую медаль Евро-2008. В 2017 году футболист в интервью «Фонтанке» заявил, что экс-министр спорта и экс-президент РФС Виталий Мутко обещал ему помочь восстановить медаль, но дальше слов дело не пошло.