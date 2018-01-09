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Бизнес
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09.01.2018 19:08

Места под автолавки распределят через торги

Места для размещения автолавок производителей хлебобулочных изделий, молочной, мясной и рыбной продукции в Петербурге будут осуществляться по результатам аукционов.

Как говорится в сообщении комитета имущественных отношений от 9 января, соответствующие поправки были приняты Законодательным собранием Петербурга и подписаны губернатором. Торги будут проводиться в электронном виде на базе площадки «Сбербанк-АСТ».

Ранее места для автолавок распределялись целевым образом, то есть отдавались тому, что первый успеет подать заявку. Такая методика в 2015 году обернулась скандалом. Старожилы рынка получили отказы на большую часть поданных заявок, а две трети мест получили «новички» – «Танита Фиш» и «Быстроежка». Аналогичная ситуация сложилась и на рынке киосков периодической печати и бытовых услуг.

Проект по замене заявительного порядка на аукционы был опубликован летом 2017 года. Изначально таким же способом хотели распределять места для киосков по ремонту обуви. Однако в ходе рассмотрения поправок в Законодательном собрании данное положение было исключено.


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