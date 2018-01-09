CAS зарегистрировал 42 апелляции российских спортсменов на отстранение от Игр

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) зарегистрировал 42 апелляции российских спортсменов на решение дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета об их пожизненном отстранении от участия в Олимпиадах, сообщает официальный сайт CAS.

По данным источника "Чемпионата", все дела российских атлетов объединены в одно. Скорее всего, слушания пройдут на неделе с 22 по 28 января, а окончательное решение CAS должен принять до 31 января.

Дисциплинарная комиссия МОК на основе данных комиссии под руководством швейцарца Дениса Освальда, которая занимается перепроверкой допинг-проб с Игр 2014 года, аннулировала результаты 43 российских спортсменов и отстранила их от участия в Олимпийских играх.