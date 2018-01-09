Еще
22:23 09.01.2018
Пришлите свою новость!
22:22
Финские ученые попробуют бороться с игроманией с помощью назального спрея
22:15
СКА обыграл китайский «Куньлунь»
22:05
Цена нефти WTI побила трехлетний рекорд
21:59
В Центре развития предпринимательства сменился директор
21:47
На улице Ивана Черных переделали ресторан
21:39
Петербургский штаб Собчак отчитался о сборе необходимого количества подписей
21:34
Эквадорцы выгонят Ассанжа из посольства
21:24
Трамп полетит на форум в Давосе
21:16
Иномарка наклонила столб над дорогой на Адмирала Лазарева
19:32
Ростуризм призвал россиян в Швейцарии к осторожности
19:27
Китаянка заработала два миллиарда долларов за четыре дня
19:20
«Фонтанка» за 60 секунд — 9 января
19:18
Главный онколог Петербурга возглавит бывший «МЕДЕМ»
19:13
УЕФА сделает Быстрову новую медаль Евро-2008 взамен украденной
19:08
Места под автолавки распределят через торги
19:03
CAS зарегистрировал 42 апелляции российских спортсменов на отстранение от Игр
18:58
С Нового года с улиц Петербурга вывезли 50 тысяч кубометров снега
18:53
Россиянам стало проще уехать за границу
18:48
Коммуналки Петербурга подешевели незначительно
18:43
Агент Кришито: Никаких шагов для продления контракта «Зенит» пока не предпринимал
18:38
Дженнифер Лоуренс сыграет в эротическом триллере о борьбе спецслужб
18:35
В машине главы чеченского "Мемориала" нашли наркотик
18:23
Каждый пятый финский военнослужащий сталкивался с сексуальными домогательствами
18:18
Самолет-разведчик США заметили во время атаки на российские базы в Сирии
18:13
Прокуратура оштрафовала предпринимателя за использование герба России в своей печати
18:06
Спортивный арбитраж получил иск Виталия Мутко
18:00
За каникулы пять пьющих компаний закончили вечер дракой, один раз — смертельной
17:56
В МРЭО заработала "рулетка" на выдачу номеров
17:52
В Петербурге по ошибке едва не продали трансформаторную подстанцию Смольного
17:47
На курорте в Швейцарии застряли 13 тысяч туристов
17:33
В Петербурге начали собирать подписи за Путина
17:23
Медведчук: Попытка заменить на Украине российские товары европейскими провалилась
17:10
В Красном Селе несколько машин по совпадению потеряли груз
17:04
Совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин банкротит своего партнера
16:59
Сотня россиян застряла на пароме в Таиланде
16:55
Дело против Сорочинского и Слепова снова поступило в суд
16:46
В Финляндии появился первый в мире социально-сетевой лифт
16:30
Американский самолет провел активную разведку у границ РФ на Балтике
16:15
Каждый третий дом для переселенцев из аварийного жилья построен с дефектами
16:04
Суд подтвердил, что ректор Университета Бонч-Бруевича законно отстранен от должности
15:58
В петербургский штаб Собчак принесли записку «Убей. съешь. Повтори»
15:54
В начале года грипп и ОРВИ уложили на больничную койку около двух сотен петербуржцев
15:48
Один из лидеров ХАМАС случайно выстрелил себе в голову
15:39
СМИ: Из Минобрнауки уходит куратор проекта «5-100»
15:32
Статистика ДТП с пешеходами в Петербурге и области выглядит пугающе
15:19
Украина усилила охрану границ
15:12
Навигаторы в центре Москвы отправили автомобилистов в океан
15:00
В Петербурге экс-оперативников уголовного розыска за взятку отправили в колонию строгого режима
14:56
В городе-спутнике Южный согласован первый проект планировки
14:47
Премьер Польши отправил в отставку глав МИД и минобороны страны
14:39
ВМФ Финляндии закупит шведские торпеды
14:27
На юге Петербурга женщина аккуратно въехала в дом
14:23
Варсонофий поблагодарил «Сорок Сороков» за крестный ход по Невскому
14:18
Еще одного пострадавшего при взрыве в «Перекрестке» выписали из больницы
14:14
«Юлмарт» предупредил о возможных приостановках работы магазинов в регионах
14:10
Чиновникам Ленобласти увеличили зарплату
14:05
У «Твин Пикса» может появиться еще один сезон
14:01
«Автономный» троллейбус в Красносельском районе поехал на дизеле
13:56
В Петербурге армейский чекист на 5 лет отправится в колонию за вымогательство 20 миллионов
13:52
Пляжи в Приморском парке отремонтируют до конца апреля
13:46
Город выставил на продажу старинный деревянный дом в дачном поселке Александровская
13:42
Петербург уступил Москве первое место популярных российских городов на Рождество
13:35
Автомобили Lada подорожали
13:32
ВЦИОМ: Треть россиян ждут худших времен
13:20
Манчини: Не исключаю, что возглавлю сборную Италии в июне
13:13
Виллаш-Боаш сменил футбол на ралли-марафон «Дакар»
13:11
Командование ЗВО: Госпитали переполнены, потому что не было выписки уже здоровых
12:59
Чиновникам добавят зарплату за счет сокращения коллег
12:48
Доллар и евро резко упали в цене
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
09.01.2018 19:03

CAS зарегистрировал 42 апелляции российских спортсменов на отстранение от Игр

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) зарегистрировал 42 апелляции российских спортсменов на решение дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета об их пожизненном отстранении от участия в Олимпиадах, сообщает официальный сайт CAS.

По данным источника "Чемпионата", все дела российских атлетов объединены в одно. Скорее всего, слушания пройдут на неделе с 22 по 28 января, а окончательное решение CAS должен принять до 31 января.

Дисциплинарная комиссия МОК на основе данных комиссии под руководством швейцарца Дениса Освальда, которая занимается перепроверкой допинг-проб с Игр 2014 года, аннулировала результаты 43 российских спортсменов и отстранила их от участия в Олимпийских играх.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Магазин "Кей"
12.12.2017 10:00

Как выбрать VR-очки и какой смартфон к ним подойдет: советы экспертов КЕЙ

Очки виртуальной реальности (VR) — это современный развлекательный гаджет, способный принести новые ощущения геймерам, любителям хорошего кино и всем тем, кто интересуется компьютерными новинками
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев
01.12.2017 16:53

Пилот «России» стал Суперболельщиком FIFA 2018 от Санкт-Петербурга

Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев, который является преданным футбольным болельщиком, примет участие в финальной жеребьевке Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
ООО "Главстрой-СПб"
01.12.2017 11:48

«Главстрой-СПб» запускает программу лояльности GLAVNOE

Компания «Главстрой-СПб», входящая в одну из крупнейших российских промышленных групп «Базовый Элемент», разработала программу лояльности для клиентов жилых комплексов «Северная долина» и «Юнтолово». Владельцы карт GLAVNOE приобретают ряд привилегий при получении услуг компаний-партнеров «Главстрой-СПб»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
СКА обыграл китайский «Куньлунь»
УЕФА сделает Быстрову новую медаль Евро-2008 взамен украденной
CAS зарегистрировал 42 апелляции российских спортсменов на отстранение от Игр
Агент Кришито: Никаких шагов для продления контракта «Зенит» пока не предпринимал
Спортивный арбитраж получил иск Виталия Мутко
Манчини: Не исключаю, что возглавлю сборную Италии в июне
Виллаш-Боаш сменил футбол на ралли-марафон «Дакар»
Манчини опроверг уход защитника Кришито из «Зенита»
Великолепный победный гол в исполнении Бранислава Ивановича
Защитник «Зенита» Иванович забил лучший гол первой половины сезона-2017/18
Геннадий Орлов: «К скандалу с допингом всё шло 45 лет»
Почему 2017 — худший год в истории российского спорта
Обидно, что так получилось
Как Россия теряла медали Олимпиады-2014
Как футболисты «Зенита» проводят отпуск
Не год «Зенита»
12 подвигов Кокорина
Оставит ли залп в Сан-Себастьяне "Зенит" без стадиона
Накормить мундиаль и не облажаться
Баскетбольный «Зенит» поставил на ноги
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Виллаш-Боаш сменил футбол на ралли-марафон «Дакар»

Белые ходоки уже в Лапландии

Как выглядела бомба из "Перекрестка"

Новости компаний
Магазин "Кей"
12.12.2017 10:00
Как выбрать VR-очки и какой смартфон к ним подойдет: советы экспертов КЕЙ
Очки виртуальной реальности (VR) — это современный развлекательный гаджет, способный принести новые ощущения геймерам, любителям хорошего кино и всем тем, кто интересуется компьютерными новинками
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев
01.12.2017 16:53
Пилот «России» стал Суперболельщиком FIFA 2018 от Санкт-Петербурга
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев, который является преданным футбольным болельщиком, примет участие в финальной жеребьевке Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
ООО "Главстрой-СПб"
01.12.2017 11:48
«Главстрой-СПб» запускает программу лояльности GLAVNOE
Компания «Главстрой-СПб», входящая в одну из крупнейших российских промышленных групп «Базовый Элемент», разработала программу лояльности для клиентов жилых комплексов «Северная долина» и «Юнтолово». Владельцы карт GLAVNOE приобретают ряд привилегий при получении услуг компаний-партнеров «Главстрой-СПб»
ЖК «Чистое небо»
24.11.2017 16:57
Документация на первую школу в ЖК «Чистое небо» прошла госэкспертизу
Проектная документация на первую школу в ЖК «Чистое небо», разработанная Setl City, получила положительное заключение государственной экспертизы. Setl City передаст документацию в дар городу до конца 2017 года. Реализацией проекта займется комитет по строительству Санкт-Петербурга
Автор Вадим Гуркин, штатный фотограф КВК «Империя Форум».
09.11.2017 17:00
Розничные сети обновят ассортимент на выставке Петерфуд-2017
15-17 ноября в петербургском КВЦ «Экспофорум» пройдет старейшая международная выставка продовольственных товаров Петерфуд-2017. В этом году выставка выросла на 30%
Один из эскизов проекта авиакомпании «Россия» на стадионе «Санкт-Петербург»
27.10.2017 10:42
Авиакомпания «Россия» забрендировала сектор на стадионе «Санкт-Петербург»
ФК «Зенит» открывает новый спонсорский актив – нейминг, право на название трибун своего стадиона в Санкт-Петербурге. Одним из первых партнёров клуба в этом проекта стала авиакомпания «Россия»
29.09.2017 16:15
120 тысяч клиентов Группы ВТБ смогут бесплатно посетить матчи «ВТБ Кубок Кремля»
Более 120 тысяч клиентов Группы ВТБ смогут бесплатно посетить теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля - 2017», который пройдет в спорткомплексе «Олимпийский с 14 по 22 октября.
Фото: sankt-peterburg.sportdoma.ru
27.09.2017 10:16
Компания «СпортДома» расширяет каталог доступных тренажеров
Основной задачей компании «СпортДома» является приобщение максимального числа людей к спорту и здоровому образу жизни. Поэтому было решено расширить каталог тренажеров, рассчитанных на широкую аудиторию
05.09.2017 18:50
«Петербургская Недвижимость» и Setl City наградили победителей Telegram-квеста #ПетербургскийДвиж
В субботу, 2 сентября, состоялась церемония награждения победителей Telegram-квеста #ПетербургскийДвиж. Компании «Петербургская Недвижимость» и Setl City поздравили первую десятку игроков, набравших максимальное количество очков, и вручили им заслуженные призы – модные самокаты и велосипед.
«Петербургская Недвижимость»
25.08.2017 12:40
Олимпийская чемпионка выбрала компанию Setl City для покупки жилья
Заслуженный мастер спорта по вольной борьбе и олимпийская чемпионка 2012 года Наталья Воробьева приобрела квартиру в ЖК бизнес-класса «Палацио», который Setl City строит на 25-й линии Васильевского острова. Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость»
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.