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09.01.2018 18:58

С Нового года с улиц Петербурга вывезли 50 тысяч кубометров снега

 

С начала года с улиц Петербурга вывезли более 50 тысяч кубометров снега, об этом 9 января сообщает пресс-служба городского комитета по благоустройству.

"С начала года дорожные предприятия отработали 9 тысяч смен техники, а работники ручной уборки около 10 тысяч смен", – добавлено в сообщении Смольного.

Напомним, что в ночь на 8 января в некоторых районах выпало свыше 10 см снега. Тогда ночью на улицах города работали почти 800 спецмашин – техника прометала дороги и тротуары, расчищала перекрестки и т.д.

Всего с начала зимнего сезона вывезено почти 430 тысяч кубометров.


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25 декабря 2017 года Служба Госстройнадзора выдала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Ландыши», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») построила в Калининском районе по адресу: проспект Маршала Блюхера, дом 7. Второй корпус «Ландышей» Компания сдала на полгода раньше заявленного срока.
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
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