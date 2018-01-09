С Нового года с улиц Петербурга вывезли 50 тысяч кубометров снега

С начала года с улиц Петербурга вывезли более 50 тысяч кубометров снега, об этом 9 января сообщает пресс-служба городского комитета по благоустройству.

"С начала года дорожные предприятия отработали 9 тысяч смен техники, а работники ручной уборки около 10 тысяч смен", – добавлено в сообщении Смольного.

Напомним, что в ночь на 8 января в некоторых районах выпало свыше 10 см снега. Тогда ночью на улицах города работали почти 800 спецмашин – техника прометала дороги и тротуары, расчищала перекрестки и т.д.

Всего с начала зимнего сезона вывезено почти 430 тысяч кубометров.