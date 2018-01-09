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09.01.2018 18:53

Россиянам стало проще уехать за границу

 

Граждане России могут без оформления визы посетить 109 стран. По сравнению с предыдущим годом, их стало на шесть больше.

Новый ежегодный рейтинг составили эксперты проекта Passport Index. Он учитывает количество стран, в которые гражданам той или иной страны виза либо вовсе не нужна, либо ставится в паспорт по приезде. Россия за 2017 год заключила шесть договоров о безвизовом режиме и в общем списке стран заняла 40 позицию, а в индивидуальном — 84. При этом годом раньше в глобальном рейтинге она была на 39 позиции. Снижение объясняется скачком, например, Грузии и Украины, которые заключили договоры на безвизовое пребывание с Евросоюзом. Россия занимает одну строчку с Колумбией.

Меньше всего договоров у Афганистана — граждане этой страны без визы могут посетить только 25 стран. Лидером рейтинга осталась Германия — у нее заключены соглашения со 161 страной.

Passport Index также составляет общий рейтинг «открытости» мира, где каждое число — соглашение о безвизовом режиме. Как писала «Фонтанка», на момент публикации рейтинга за 2016 год мир набрал 17954 очка. На 9 января 2018 года значение выросло до 18812.


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29.12.2017 17:10
Аэрофлот проводит традиционный новогодний розыгрыш сертификатов
29 декабря 2017 года, Москва. — В новогоднюю ночь на восемнадцати рейсах Аэрофлота состоится праздничный розыгрыш сертификатов на подарочный перелёт туда-обратно экономическим классом на одно лицо в любую точку мира на регулярных рейсах авиакомпании с 1 января по 31 декабря 2018 года
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
29.12.2017 11:05
Аэрофлот продлевает программу «плоских» тарифов на 2018 год
Аэрофлот продлевает программу «плоских» тарифов на 2018 год и распространяет ее на рейсы своей дочерней авиакомпании «Россия» в города Дальнего Востока.
Авиакомпания «Россия»
28.12.2017 11:57
Авиакомпания «Россия» поздравляет пассажиров с новогодними праздниками!
Авиакомпания «Россия» подводит итоги уходящего года, который стал успешным и прорывным в нашей истории. Мы перевезли более 11 миллионов пассажиров и продолжаем удерживать одно из лидирующих мест в отрасли. Воздушный парк авиакомпании увеличился до 61 самолета, а маршрутная карта уже охватывает более 120 направлений
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Авиакомпания «Россия» перевезла 11-миллионного пассажира
Авиакомпания «Россия» побила очередной собственный рекорд и впервые в своей истории перевезла 11 миллионов пассажиров с начала года, тем самым увеличив показатели предыдущего года на 36%.
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
27.12.2017 12:52
«Победа» отменила услугу провоза огнестрельного оружия
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» с 1 января 2018 г. не будет предоставлять услугу провоза огнестрельного оружия. Компания отказалась от этого сервиса, чтобы минимизировать возможность задержки рейсов из-за сложной процедуры приемки оружия на борт самолетов в условиях максимально сокращенного времени наземного обслуживания
https://pixabay.com
25.12.2017 10:59
«Победа» предложила Деду Морозу и Снегурочке лететь бесплатно
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» с 25 декабря 2017 года по 10 января 2018 года предлагает пассажирам в костюме Деда Мороза или Снегурочки бесплатный перелет на всех рейсах маршрутной сети при наличии свободных мест
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
20.12.2017 16:38
ПАО "Аэрофлот" объявляет акцию в честь 95-летия компании
ПАО "Аэрофлот" объявил акцию на авиабилеты по сниженным тарифам. Специальное предложение приурочено к 95-летию, которое компания отметит 17 марта 2018 года.
Фото предоствлено компанией Teboil
20.12.2017 08:00
К рождественским праздникам Тебойл снижает цены на топливо
Как сэкономить на топливе в Финляндии? 23 и 24 декабря на АЗС Тебойл Таммисто по адресу улица Valimotie 10b, город Vantaa, 01510 будут снижены цены на топливо*
ПАО «Группа ЛСР»
14.12.2017 11:00
Группа «ЛСР» завоевала «Доверие потребителя»
12 декабря в Санкт-Петербурге прошла церемония награждения победителей десятого юбилейного конкурса «Доверие потребителя» рынка недвижимости. В специальной номинации «Самая стабильная компания десятилетия» победила «Группа ЛСР»
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
12.12.2017 15:30
Аэрофлот получил премию "Время инноваций-2017" за событийный проект года
Аэрофлот стал лауреатом ежегодной премии «Время инноваций-2017» в категории «Транспорт и машиностроение». Он победил в номинации «Событийный проект года». Торжественная церемония награждения за достижения в области инновационной деятельности состоялась в Сочи, в отеле Marriott Krasnaya Polyana.
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