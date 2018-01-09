Россиянам стало проще уехать за границу

Граждане России могут без оформления визы посетить 109 стран. По сравнению с предыдущим годом, их стало на шесть больше.

Новый ежегодный рейтинг составили эксперты проекта Passport Index. Он учитывает количество стран, в которые гражданам той или иной страны виза либо вовсе не нужна, либо ставится в паспорт по приезде. Россия за 2017 год заключила шесть договоров о безвизовом режиме и в общем списке стран заняла 40 позицию, а в индивидуальном — 84. При этом годом раньше в глобальном рейтинге она была на 39 позиции. Снижение объясняется скачком, например, Грузии и Украины, которые заключили договоры на безвизовое пребывание с Евросоюзом. Россия занимает одну строчку с Колумбией.

Меньше всего договоров у Афганистана — граждане этой страны без визы могут посетить только 25 стран. Лидером рейтинга осталась Германия — у нее заключены соглашения со 161 страной.

Passport Index также составляет общий рейтинг «открытости» мира, где каждое число — соглашение о безвизовом режиме. Как писала «Фонтанка», на момент публикации рейтинга за 2016 год мир набрал 17954 очка. На 9 января 2018 года значение выросло до 18812.