Агент Кришито: Никаких шагов для продления контракта «Зенит» пока не предпринимал
Футбольный клуб «Зенит» до сих пор не предложил своему защитнику и капитану Доменико Кришито новый контракт, хотя до окончания действующего осталось всего полгода.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Андреа Д’Амико, агента игрока.
«У меня нет никаких новостей на этот счет. Никаких шагов для продления контракта «Зенит» пока не предпринимал», – заявил Д’Амико.
Ранее сообщалось, что Кришито, контракт которого с «Зенитом» заканчивается летом 2018 года, может уйти уже этой зимой. В частности, интерес к нему есть со стороны сразу нескольких клубов Италии и Турции . Сегодня главный тренер "Зенита" Роберто Манчини заявил, что Кришито не уйдет из команды в январе и доиграет минимум до лета.
Справка:
В нынешнем сезоне Кришито провел за «Зенит» 28 матчей, забил четыре гола и отдал три голевые передачи. Футболист перешел в российский клуб в 2011 году из «Дженоа», за которую выступал с 2008 года и в 2006-2007 и 2003-2004 годах. В активе игрока также 22 матча за сборную Италии.