Агент Кришито: Никаких шагов для продления контракта «Зенит» пока не предпринимал

Футбольный клуб «Зенит» до сих пор не предложил своему защитнику и капитану Доменико Кришито новый контракт, хотя до окончания действующего осталось всего полгода.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Андреа Д’Амико, агента игрока.

«У меня нет никаких новостей на этот счет. Никаких шагов для продления контракта «Зенит» пока не предпринимал», – заявил Д’Амико.

Ранее сообщалось, что Кришито, контракт которого с «Зенитом» заканчивается летом 2018 года, может уйти уже этой зимой. В частности, интерес к нему есть со стороны сразу нескольких клубов Италии и Турции . Сегодня главный тренер "Зенита" Роберто Манчини заявил, что Кришито не уйдет из команды в январе и доиграет минимум до лета.