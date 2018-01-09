В машине главы чеченского "Мемориала" нашли наркотик

Глава отделения правозащитного центра "Мемориал" в Чечне Оюб Титиев направлен на медосвидетельствование после того, как в его машине полицейские нашли марихуану, сообщила 9 января пресс-служба МВД по Чечне.

"В ходе профилактических мероприятий сотрудниками отдела МВД России по Курчалоевскому району на автодороге Ойсхар-Курчалой-Мескер-Юрт для проверки документов была остановлена автомашина марки ВАЗ-111930 "Лада Калина" под управлением жителя Курчалоевского района Оюба Титиева 1957 года рождения. При досмотре машины в ее салоне полицейскими обнаружен полимерный пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом весом примерно 180 граммов", — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что "изъятое вещество направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД по Чеченской Республике".

"В настоящее время Оюб Титиев также направлен на медицинское освидетельствование", — подчеркивается в сообщении ведомства.

Ранее сегодня ряд СМИ сообщил, что в Чечне задержан руководитель чеченского отделения "Мемориала" Оюб Титиев.