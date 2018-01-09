Самолет-разведчик США заметили во время атаки на российские базы в Сирии

Во время атаки беспилотников на российские военные объекты в Сирии воздушное пространство между ними патрулировал американский разведывательный самолет.

Об этом во вторник, 9 января, сообщили в Минобороны России, передает «Лента.ру» со ссылкой на ТАСС.

«Странное совпадение, почему в период атаки БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) террористов на российские военные объекты в Сирии над акваторией Средиземного моря более четырех часов на высоте семь тысяч метров барражировал между Тартусом и Хмеймимом именно разведывательный самолет ВМС США "Посейдон"», — сказали там.

В МО РФ также прокомментировали заявления Пентагона относительно доступности на открытом рынке технологий, которые были использованы для атаки на российские объекты. «О каких технологиях идет речь, где находится данный "рынок" и какая спецслужба там торгует данными космической разведки?» — задались вопросом в Минобороны.

По мнению военных экспертов, даже для того чтобы запрограммировать контроллеры управления БПЛА самолетного типа и сброса боеприпасов в системе GPS, необходимо иметь «приличную инженерную школу одной из развитых стран». В Минобороны также усомнились, что каждому было бы под силу получить точные координаты на основе данных космической разведки. «Еще раз хотим подчеркнуть, что всего этого у террористов до недавнего времени не было», — уточнили в российском оборонном ведомстве.

6 января российские военные пресекли нападение боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии. Её попытались атаковать и обстрелять с помощью беспилотников сирийские исламисты, однако дроны были быстро уничтожены и нападение отбито. О каком-либо ущербе с российской стороны не сообщалось. Позже Министерство обороны России показало беспилотники боевиков, которые были сбиты системами "Панцирь-С" и средствами радиоэлектронной борьбы.