Прокуратура оштрафовала предпринимателя за использование герба России в своей печати

Нарушение в деятельности ООО «Инженерно-технический центр мониторинга чрезвычайных ситуаций и спецработ» нашла прокуратура Красногвардейского района. На своей печати они использовали и герб России и Петербурга.

Об этом надзор сообщает 9 января. За такой коллаж из государственной символики гендиректор центра был оштрафован по статье 17.10 кодекса об административных правонарушениях. Санкции этой статьи подразумевают штраф от 100 до 150 тысяч рублей для юрлиц. Кроме того, центру придется сменить печать — контролировать этот процесс будет прокуратура.