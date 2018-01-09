Спортивный арбитраж получил иск Виталия Мутко

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне получил апелляцию от вице-премьера РФ Виталия Мутко на решение МОК о его пожизненном отстранении от посещения Олимпийских игр.

Об этом 9 января сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на агентство AFP и пресс-секретаря суда. Представитель российского правительства заявил о подаче обращения в суд с целью оспорить вердикт международной организации 27 декабря 2017 года.

"В CAS поступила апелляция от Мутко, – сообщил пресс-секретарь суда. – Процесс уже запущен".

Напомним, что МОК по итогам работы дисциплинарной комиссии Денниса Освальда признал 43 спортсменов России виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировал их результаты Игр-2014 в Сочи, а также пожизненно отстранил от Олимпиад. 5 декабря исполком МОК на заседании принял решение о временном приостановлении членства Олимпийского комитета России и допуске спортсменов сборной на Игры-2018 в Пхенчхане только при выполнении ряда критериев и в статусе "Олимпийский атлет из России" под нейтральным флагом. Также МОК пожизненно отстранил ряд руководителей по итогам расследования допинговой программы Сочи-2014. Среди них был назван Мутко.