За каникулы пять пьющих компаний закончили вечер дракой, один раз — смертельной

Следственный комитет Петербурга рапортовал лишь об одном бытовом убийстве под воздействием выпитого за время новогодних каникул. Еще четыре эпизода могут испортить статистику, если их участники не выживут в больнице.

Как 9 января сообщает СК, в период с 1 по 8 января было возбуждено лишь одно уголовное дело по статье «Убийство». 58-летняя женщина скончалась в новогоднюю ночь в своей комнате в коммунальной квартире на Можайской улице от удара ножом. К 3 января был задержан бездомный петербуржец, который, по версии следствия, напился, поругался с хозяйкой комнаты и ударил ее ножом. Это единственный подобный эпизод за неделю праздников, который закончился смертью, однако еще четверо горожан сейчас находятся в больницах в состоянии различной степени тяжести.

Так, по информации «Фонтанки», 1 января нож в спину своему 40-летнему знакомому воткнула 56-летняя бизнесвумен. Ее задержали на месте происшествия, в квартире дома №191 по Ленинскому проспекту. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В тот же день из травмпункта в больницу с ножевой раной груди отвезли 29-летнего жителя республики Тыва. Позже выяснилось, что ранил его земляк в съемной квартире на 18 линии Васильевского острова. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», подозреваемый задержан.

5 января, находясь в гостях на улице Коммуны, дом №28, корпус 3, 47-летняя бездомная, будучи пьяной, поругалась со знакомым и воткнула нож ему в живот. Ее задержали на месте, пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

В последний день каникул, днем 8 января, в квартире в переулке Гривцова, дом №5, пенсионер 62 лет ранил ножом свою невестку. Родственники также выпили лишнего и поругались. 32-летняя петербурженка находится в больнице, а ее свекор стал подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.