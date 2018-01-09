В Петербурге по ошибке едва не продали трансформаторную подстанцию Смольного

В последний момент Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области остановил продажу городской собственности – трансформаторной подстанции Петергофской гранильной фабрики. Она, как было заявлено в суде, из-за ошибки в реестре попала на торги и могла достаться третьим лицам.

В сентябре «Фонтанка» писала, что в Петергофе выставили на торги за 95 млн рублей комплекс зданий и участок императорской гранильной фабрики – старейшего в стране производства по художественной обработке цветного камня. В том числе на продажу за долги владельца, фирмы «Кавалькада», попала и трансформаторная подстанция.

Однако в дело вмешался комитет имущественных отношений Смольного, который заявил, что на объект зарегистрировано право собственности Санкт-Петербурга и имеет место реестровая ошибка. В результате суд постановил приостановить торги по подстанции. А арбитражный управляющий «Кавалькады», как следует из его сообщения от 8 января, и вовсе остановил торги по всей фабрике, которая продавалась единым лотом, до момента, пока ситуация с ошибкой не прояснится.