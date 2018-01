На курорте в Швейцарии застряли 13 тысяч туристов

На горнолыжном курорте Церматт на юге Швейцарии заблокированными от внешнего мира оказались около 13 тысяч туристов, передает The Local.

We are in the middle of a huge snowstorm here in #Zermatt – currently the roads are closed, but the sun will eventually come out! pic.twitter.com/Vg64SEpLKR