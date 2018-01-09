В Петербурге начали собирать подписи за Путина

В Петербурге начат сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина в президенты РФ. Об этом «Фонтанке» 9 января сообщил глава исполкома партии «Единая Россия» Александр Тетердинко.

«Пикеты стоят в крупных торговых центрах в разных районах города», – отметил партиец.

По его словам, в сборе подписей участвуют порядка 50 активистов партии и Общероссийского народного фронта, с ними заключены договоры. За весь период работы сборщики получат порядка 5 тысяч рублей за участие в пикетах. Предположительно, сбор подписей продлится две недели. «Все зависит от количества и качества собранных ими подписей», – добавил Тетердинко. Он подчеркнул, что в ближайшее время в Северной столице будет открыт предвыборный штаб Владимира Путина, который будет информировать избирателей о процессе сбора автографов.

Напомним, что Владимиру Путину, как самовыдвиженцу, предстоит собрать 300 тысяч подписей по всей стране. В одном регионе может быть собрано не более 7,5 тысяч.

Отметим, что на данный момент в Петербурге активно собирают подписи за Ксению Собчак (выдвинута «Гражданской инициативой») и за Григория Явлинского (выдвинут «Яблоком»). Им необходимо собрать по 100 тысяч подписей (не более 2,5 тысяч с региона).

Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года.