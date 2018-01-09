Медведчук: Попытка заменить на Украине российские товары европейскими провалилась

Попытка заменить на украинском рынке российские товары европейскими провалилась. Об этом 9 января заявил лидер общественного движения "Украинский выбор – право народа" Виктор Медведчук.

"По данным Нацбанка Украины, в январе — ноябре 2017-го Украина нарастила товарооборот с РФ на 28,6%, а с ЕС — на 27,6%. К концу второго года действия ЗСТ с Евросоюзом рекордными темпами растет… торговля Украины с Россией. "Через четыре года еврореформ, на фоне миллиардных убытков и сотен сорванных контрактов стало очевидно: российский рынок, российские инвестиции, совместная кооперация были, есть и будут стратегически важными для украинской экономики", – написал он в Facebook.

Таким образом, отметил лидер "Украинского выбора", "попытка заменить их ЗСТ с ЕС провалилась". По мнению Медведчука, этот процесс можно объяснить тем, что "логика экономических процессов возобладала над абсурдностью политики евроинтеграторов".

С 1 января 2016 года вступило в силу Соглашение между ЕС и Украиной об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Документ является частью Соглашения об ассоциации ЕС и Украины. В рамках ЗСТ ЕС ввел для Украины тарифные квоты на 36 видов продуктов, которые Украина может продавать без пошлин только в ограниченных объемах. Как только квота исчерпывается, вводятся ввозные пошлины.

Согласно декабрьскому заявлению заместителя министра экономического развития и торговли, торгового представителя Украины Наталии Микольской, экспортные потери Украины от разрыва традиционных торговых связей с Россией с 2012 по 2016 годы превысили $31 млрд.

Стоит отметить что Виктор Медведчук стал автором инициативы обмена пленными между Украиной, ДНР и ЛНР, который состоялся 27 декабря 2017 года.