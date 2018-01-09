В Красном Селе несколько машин по совпадению потеряли груз

Забавные совпадения заметили жители Красного Села: сегодня, 9 января, у них день «потеряшек». В течение пары часов на дорогах этого небольшого населённого пункта, входящего в состав Петербурга, произошло три похожих инцидента.

Один грузовик «перевозил» на полотняном кузове куски льда, и те съехали при торможении. Второй освободился от своего прицепа, а третий «отбросил балласт» из кузова.

Подробности и видеозаписи инцидентов – на «Водителе Петербурга».