Совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин банкротит своего партнера Михаила Васинкевича. Соответствующий иск появился 9 декабря в картотеке арбитражного суда.

Как следует из материалов, предприниматель подал его 29 декабря. Дмитрий Костыгин требует с Михаила Васинкевича 405 млн рублей. Дата рассмотрения пока не назначена.

О возможности такого развития событий «Фонтанка» писала еще в начале декабря. Речь идет о поручительстве по кредиту Газпромбанка, поручителями по которому выступили оба партнера, но расплачиваться по которому пришлось одному Костыгину.

В 2015-2016 годах предприниматель неоднократно просил партнера добровольно разделить долговое бремя, но в итоге разговоры пришлось перенести в зал суда, где и выяснилось, что Михаил Васинкевич в пользу других лиц оформил право на принадлежавшие ему недвижимость, автомобили и доли в бизнесе. «Такая недобросовестная позиция оставляет только одну возможность – иск о личном банкротстве», – прокомментировал адвокат Дмитрия Костыгина, партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Станислав Данилов.

Напомним, «Юлмарт» последние два года переживает акционерный конфликт, который уже стал причиной финансовых проблем и исков от кредиторов. В компании утверждают, что личное банкротство Васинкевича никак не отразится на деятельности компании. «После погашения долга лично Дмитрием Костыгиным, это предмет разбирательств между ним и Васинкевичем», – говорит Станислав Данилов.