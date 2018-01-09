Сотня россиян застряла на пароме в Таиланде

Спасатели и туристическая полиция Таиланда вызволили 114 российских туристов с круизного судна, у которого заглох двигатель в Сиамском заливе.

Как 9 января пишет «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ, группа из 114 российских туристов приобрела экскурсионный тур у компании Pattaya Bay Cruise. Прогулка на трехпалубном судне, которое отходило от пирса Бали Хай в Паттайе, включала путешествие по островам в Сиамском заливе, остановку для рыбалки и купания и обед на корабле. Однако судно не смогло доставить туристов обратно, так как у него сломался двигатель.

Туристы позвонили на горячую линию туристической полиции. Спасатели переправили их на берег в несколько приемов на скоростном катере. Никто из туристов не пострадал.