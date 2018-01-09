Дело против Сорочинского и Слепова снова поступило в суд

Московский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывших топ-менеджеров «Ленэнерго» Андрея Сорочинского и Дениса Слепова. Ранее они уже были осуждены, однако апелляция отменила приговор.

О регистрации дела 9 января сообщает объединенная пресс-служба судов в своем телеграм-канале. Сорочинского и Слепова по-прежнему обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ — злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.

10 мая 2017 года тот же Московский районный суд приговорил экс-гендиректора «Ленэнерго» Андрея Сорочинского к 4 годам колонии общего режима, а экс-финдиректора компании Дениса Слепова — к 3 годам. Было установлено, что оба фигуранта злоупотребили должностными полномочиями при размещении свыше 13 млрд рублей на депозитах банка «Таврический» в 2013-2014 годах. Согласно выводам суда, они знали, что размещенные на данных вкладах денежные средства не являлись временно свободными, а были зарезервированы для оплаты задолженности перед поставщиками. В результате действий Сорочинского и Слепова наступили тяжкие последствия, выразившиеся, в том числе, в выделении из федерального бюджета 32 млрд. рублей для оздоровления финансового положения «Ленэнерго».

Однако 22 декабря 2017 года апелляция отменила приговор. По мнению вышестоящей инстанции, суд не привел в приговоре мотивов, по которым отверг доказательства стороны защиты, а также свои выводы о том, что выделение 32 млрд. рублей из федерального бюджета обусловлено именно деятельностью обвиняемых. Меру пресечения изменили на подписку о невыезде, а дело отправили на новое рассмотрение.