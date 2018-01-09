Американский самолет провел активную разведку у границ РФ на Балтике

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W во вторник совершил многочасовой полет у Калининградской, Псковской и Ленинградской областей.

Об этом 9 января сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинг данных западных авиационных сайтов.

По их сведениям, американский военный самолет с бортовым номером 62-4134 и позывным JOSH16 первоначально совершил пролет вблизи южной границы Калининградской области, а затем в течение нескольких часов летал у западных границ Ленинградской и Псковской областей, курсируя с юга на север в воздушном пространстве Эстонии по линии город Тарту – Финский залив.

После вылета с авиабазы Милденхолл в Великобритании и дозаправки в воздухе от американского самолета-заправщика над Северным морем маршрут его полета пролегал над Нидерландами, Германией и Польшей. Из Польши разведчик проследовал через так называемый Сувалкский коридор (между Калининградской областью и Белоруссией) в воздушное пространство Литвы, а затем Латвии и Эстонии.

Последний раз такой полет американский разведывательный самолет осуществлял 13 декабря 2016 года.