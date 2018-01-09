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10.01.2018 10:12

Seven Suns Development ввела в эксплуатацию 2-ю очередь ЖК Светлый мир О’Юность

Seven Suns Development ввела в эксплуатацию 2-ю очередь ЖК Светлый мир О’Юность
Seven Suns Development

29 декабря Госстройнадзор выдал Seven Suns Development разрешение на ввод в эксплуатацию 5, 6, 7 и 8 корпусов квартала «Светлый мир «О’Юность…».

В квартале закончены общестроительные работы и произведено благоустройство внутренней территории. В домах 2 этапа строительства ведется чистовая отделка квартир. Здания подключены ко всем инженерным коммуникациям. Корпусам 2-й очереди ЖК «Светлый мир «О’Юность…» присвоены милицейские адреса: Санкт-Петербург, муниципальный округ «Народный», улица Крыленко, дом 1, корпус 1 (строения 5-8).

2-я очередь ЖК «Светлый мир «О’Юность…» включает в себя 4 корпуса переменной высотности от 14 до 16 этажей. В корпусах расположено 1628 квартир общей площадью 57 250 кв.м.

В продаже остается чуть больше 20 квартир с трехметровыми потолками, выведенных в продажу в последнюю очередь. Помещения передаются покупателям с полной чистовой отделкой. Стоимость квартир начинается от 3,5 млн рублей за однокомнатный лот площадью 43 кв.м.

Seven Suns Development

Квартал комфорт-класса «Светлый мир «О’Юность…» расположен в 100 метрах от Невы. Значительная часть квартир в ЖК имеет вид на воду. В квартале действует принцип «дворы без машин». На внутренней территории выполнен ландшафтный дизайн от архитектурного агентства «Нескучный сад». Во дворах оборудованы детские площадки и места для тихого и активного отдыха. В ЖК есть собственный многоуровневый паркинг. В корпусах уже заселенной 1-й очереди квартала работает несколько сетевых продуктовых магазинов и учреждения сферы услуг.

ЖК «Светлый мир «О’Юность…» - застройщик ООО "БАЗИС", проектная декларация на сайте http://o-unost.ru/docs/


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Seven Suns Development
10.01.2018 10:12
Seven Suns Development ввела в эксплуатацию 2-ю очередь ЖК Светлый мир О’Юность
29 декабря Госстройнадзор выдал Seven Suns Development разрешение на ввод в эксплуатацию 5, 6, 7 и 8 корпусов квартала «Светлый мир «О’Юность…»
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