Суд подтвердил, что ректор Университета Бонч-Бруевича законно отстранен от должности

Петербургский городской суд оставил без изменений постановление Невского районного суда о временном отстранении от должности ректора университета им. Бонч-Бруевича. Об этом 9 января сообщает пресс-служба судов Северной столицы. Сергея Бачевского, напомним, обвиняют в превышении полномочий при сдаче в аренду помещений вуза.

Третья ветвь власти согласилась с требованием следствия и отстранила Бачевского от должности 3 ноября 2017 года. Мера действует до 4 февраля 2018-го. В тот же день суд выпустил ректора из-под полугодового домашнего ареста под подписку о невыезде.

Как ранее рассказывала «Фонтанка», представители Россвязи направляли в суд обращение, в котором говорилось, что отстранение от исполнения должностных обязанностей ректора Бачевского — излишняя мера.