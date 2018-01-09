Суд подтвердил, что ректор Университета Бонч-Бруевича законно отстранен от должности
Петербургский городской суд оставил без изменений постановление Невского районного суда о временном отстранении от должности ректора университета им. Бонч-Бруевича. Об этом 9 января сообщает пресс-служба судов Северной столицы. Сергея Бачевского, напомним, обвиняют в превышении полномочий при сдаче в аренду помещений вуза.
Третья ветвь власти согласилась с требованием следствия и отстранила Бачевского от должности 3 ноября 2017 года. Мера действует до 4 февраля 2018-го. В тот же день суд выпустил ректора из-под полугодового домашнего ареста под подписку о невыезде.
Как ранее рассказывала «Фонтанка», представители Россвязи направляли в суд обращение, в котором говорилось, что отстранение от исполнения должностных обязанностей ректора Бачевского — излишняя мера.
Справка:
В ФСБ считают, что в период времени с 1 июня 2015 года по 1 ноября прошлого года Сергей Бачевский в рамках трех контрактов передал нежилые помещения в аренду трем коммерческим организациям, нарушив закон. Университету им. Бонч-Бруевича был нанесен существенный ущерб – вуз недополучил 1,7 млн рублей.