В петербургский штаб Собчак принесли записку «Убей. съешь. Повтори»

В петербургском штабе кандидата в президенты Ксении Собчак на улице Рылеева работает полиция. Стражи порядка пришли к активистам после того, как тем подкинули пакет с запиской «Убей. съешь. Повтори».

Как сообщила «Фонтанке» член предвыборного штаба Собчак Наталья Грязневич, 9 января в офис на улице Рылеева пришел мужчина и назвал себя автором антисемитского граффити, появившегося утром на фасаде здания.

«Молодой человек оставил пакет с запиской и книгами Пелевина и Кастанеды, а также разрисованную листовку Собчак и убежал», – отметила она.

Развернув записку, сторонники Ксении Анатольевны увидели фразу «Убей. съешь. Повтори» (пунктуация автора. — Прим. ред.) и номер телефона.

После инцидента активисты вызвали полицию, на данный момент в офисе работают оперативники.