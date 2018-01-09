16 корпус квартала «Светлый мир «Внутри…» введен в эксплуатацию

29 декабря Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала разрешение на ввод в эксплуатацию 16 корпуса апартаментов и трех объектов коммерческой и социальной инфраструктуры квартала «Светлый мир «Внутри…» в Дюнах.

В 16 корпусе завершены все общестроительные работы и ведется подготовка к чистовой отделке апартаментов. Произведено благоустройство прилегающей территории с формированием твердых покрытий. 16 корпус подключен ко всем инженерным системам. Ранее, согласно решению Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, здание получило следующий адрес: Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Таможенная дорога, дом 11, корпус 1, строение 6.

16 корпус квартала «Светлый мир «Внутри…» имеет высоту 6 этажей. Общая площадь объекта – 18 300 кв.м. В здании расположены 60 апартаментов площадью 3 602 кв.м.

Параллельно Seven Suns Development были введены в эксплуатацию 3 корпуса, в которых разместятся объекты коммерческой и социальной инфраструктуры квартала: «Центр культуры и просвещения» (корпус 24), «Пекарня» (корпус 26) и «Чайная-1» (корпус 27).

1-я очередь квартала «Светлый мир «Внутри…» уже заселена. Сегодня Seven Suns Development продолжает возведение видового 9 корпуса. Покупателям доступны апартаменты как в уже сданных, так и в строящихся корпусах. Стоимость лотов в квартале «Светлый мир «Внутри…» начинается от 3,9 млн рублей за студию площадью 33 кв.м. Помещения передаются дольщикам с полной чистовой отделкой.

Квартал апартаментов «Светлый мир «Внутри…» располагается на 1 береговой линии Финского залива в Дюнах Курортного района – экологически чистой зоне Карельского перешейка – в получасе езды от Санкт-Петербурга (по ЗСД и Приморскому шоссе). На территории квартала выполнен ландшафтный дизайн от архитектурного агентства «Нескучный сад». Корпуса имеют небольшую этажность и не поднимаются выше крон окружающего их хвойного леса. На крышах зданий оборудованы видовые площадки. Из окон большинства апартаментов открывается обзор на Финский залив, пляжную линию и хвойный лес. Территория комплекса будет закрыта от посторонних и находиться под видеонаблюдением.

ЖК «Светлый мир «Внутри…» – застройщик ООО "БАСФОР", проектная декларация на сайте https://mir-vnutri.ru/docshttps://mir-vnutri.ru/docs