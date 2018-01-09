Один из лидеров ХАМАС случайно выстрелил себе в голову

Один из лидеров палестинского движения ХАМАС Имад аль-Алами случайно выстрелил себе в голову, когда чистил оружие.

Об этом 9 января сообщает агентство Анадолу. Как сообщил пресс-секретарь ХАМАС Февзи Берхум, инцидент произошел в доме аль-Илми, и его состояние оценивается как критическое.

Телеканал ХАМАС «Аль-Акса» со ссылкой на собственные источники в сфере здравоохранения добавляет, что в настоящее время аль-Алами находится в больнице «Аш-Шифа» в Газе.

Детали инцидента не раскрываются.

Имад аль-Алами являлся членом политбюро ХАМАС. Был представителем ХАМАС в Иране, Сирии и Судане – государствах, которые играли ключевую роль в поставках вооружений палестинским боевикам.

В июле 2014 года, во время операции "Нерушимая скала", была предпринята попытка ликвидации аль-Алами. Тогда он был ранен, но выжил, хотя и лишился ноги.