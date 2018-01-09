СМИ: Из Минобрнауки уходит куратор проекта «5-100»

Заместитель министра образования и науки Людмила Огородова в ближайший месяц покинет пост.

Об этом 9 января сообщает РБК со ссылкой на источники в проекте «5-100», который курировала Огородова, и в правительстве. Официально эту информацию журналистам не подтвердили, однако собеседники агентства утверждают, что в ближайшие две недели распоряжение об уходе чиновницы будет опубликовано на сайте правительства. Кроме того, РБК отмечает, что Огородова, которой в 2017-м исполнилось 60 лет, после Минобрнауки может быть назначена в администрацию Томской области.

В 1980 году Огородова окончила педиатрический факультет Томского государственного медицинского института и работала в этом вузе вплоть до 2011 года, когда с позиции проректора по научной работе и последипломной подготовке избралась депутатом Государственной думы. Огородова курировала проект развития вузов «5–100», который осенью раскритиковала министр Ольга Васильева.

Проект «5–100» направлен улучшение показателей в мировых рейтингах российских вузов. Финансирование программы в 2018–2020 годы составит 43,5 млрд руб.