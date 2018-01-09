Статистика ДТП с пешеходами в Петербурге и области выглядит пугающе

С катастрофы на дорогах начался новый год в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: число наездов на пешеходов выросло фатально.

Как сообщает отдел пропаганды регионального УГИБДД, за первые 8 дней 2018 года в городе и области погибли в ДТП 11 пешеходов. Особенно пугающе эта цифра выглядит в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Год назад за 8 дней погибли только два человека – один в городе и один в области.

Как число ДТП с пешеходами соотносится с общим количеством аварий и в чём видят причину автоинспекторы, читайте на «Водителе Петербурга».