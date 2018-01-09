Украина усилила охрану границ

Погранслужба Украины усилила дополнительными резервами наиболее угрожающие направления границы – на западе, востоке и севере. Об этом 9 января сообщает пресс-служба ведомства.

"Усиление противодействия противоправной деятельности продлится до конца января 2018 года на участках ответственности Восточного, Северного и Западного региональных управлений", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для выполнения поставленных задач дополнительно привлечены более 200 военнослужащих Национальной академии Государственной пограничной службы Украины им. Б.Хмельницкого, Главного центра подготовки личного состава имени генерал-майора Игоря Момота и других резервов пограничного ведомства.

"В составе пограничных нарядов офицеры и военнослужащие по контракту, которые выбывают на усиление, будут выполнять задачи по охране государственной границы, будут предотвращать любые попытки переправки нелегальных мигрантов, коррупционные и контрабандные проявления, административные правонарушения и другие противоправные действия на границе Украины", – подчеркивают в ГПСУ.

Резервы уже направлены в Черновицкую, Закарпатскую и Волынскую области. Остальные резервы Госпогранслужбы прибудут к концу этой недели в другие подразделения региональных управлений.