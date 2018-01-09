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09.01.2018 15:00

В Петербурге экс-оперативников уголовного розыска за взятку отправили в колонию строгого режима

Сотрудники Петроградского УМВД Виктор Родин и Денис Михайлов отправятся в колонию строгого режима за взятку почти в миллион рублей и превышение должностных полномочий. 

Как сообщает пресс-служба судов Петербурга, приговор оглашен 9 января. Оперативник отделения по борьбе с имущественными преступлениями угрозыска Виктор Родин и его коллега из 43 отдела полиции Михайлов летом 2015 года задержали двух вероятных автоугонщиков, но вместо рапортов одного из них приковали наручниками к стулу и отпустили после получения 3,5 тысячи долларов, еще за 645 тысяч рублей стражи порядка вернули найденный сканер для автосигнализации. Затем Родин за 200 тысяч рублей позволил задержанному уехать, вероятно, на угнанной машине. 

Как ранее писала «Фонтанка», дело было возбуждено по двум статьям УК – превышение должностных полномочий и получение взятки. Родина приговорили к 4 годам и одному месяцу колонии с лишением права на три года работать в органах. Михайлов проведет за решеткой 3 года и 6 месяцев с аналогичным сроком без права трудиться в полиции.

 


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