Премьер Польши отправил в отставку глав МИД и минобороны страны

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отправил в отставку глав МИД и минобороны – Витольда Ващиковского и Антони Мацеревича.

Об этом сообщает RT 9 января. Отмечается, что соответствующее решение Моравецкий представил президенту страны Анджею Дуде в ходе торжественной церемонии в Варшаве. Ващиковский на церемонии не присутствовал, он покинул президентский дворец за несколько минут до её начала.

Президент Польши Анджей Дуда уже назначил новых министров национальной обороны, иностранных дел и финансов, передаёт PAP. Так, министром обороны республики стал ранее работавший на посту главы МВД Мариуш Блащак. министерство иностранных дел возглавил политолог Яцек Чапутович, а минфин — Тереза Червиньская.

Отправленный в отставку Антони Мацеревич был известен своими русофобскими взглядами и ещё в середине декабря 2017 года обвинял РФ в организации взрыва самолета ТУ-154М, потерпевшего крушение 10 апреля 2010 года под Смоленском. На нём летели тогдашний президент Польши Лех Качиньский и практически все руководство страны. Все они погибли в авиакатастрофе.