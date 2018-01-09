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09.01.2018 14:56

В городе-спутнике Южный согласован первый проект планировки

 

Первый проект планировки территории (ППТ) города-спутника Южный утвержден губернатором Полтавченко, сообщили 9 января «Фонтанке» в УК «Старт-Девелопмент», развивающей мегапроект в Пушкинском районе. Документ на участок размером 48 гектаров в районе поселка Лесное был подписан еще 19 декабря 2017 года, уточнили в компании.

На общественные слушания ППТ выносился летом 2017-го. Он предусматривает строительство семи жилых домов с максимальной высотой 33 метра, а также детсадов на 160 и 170 мест и школьных зданий на 825 и 100 мест. Еще один запланированный детсад — встроенный, на 93 места. Также в проекте планировки значится медцентр, спортивный и торговый комплексы, паркинги.

Как говорят в компании, в наступившем году планируется провести общественные слушания по еще одному ППТ в Южном — уже на 230 гектаров. Всего же в земельном активе «Старт-Девелопмента» в Пушкинском районе имеется 2012 гектаров.

Справка:

Строительство города-спутника Южный должно начаться в 2018 году и продлится 15 лет. Запланировано возведение 4,3 млн кв. м жилья для 134 тысяч человек и коммерческой недвижимости – более 1 млн кв. м. «Якорем» нового города должен стать «ИТМО Хайпарк» (ориентировочно 100 гектаров) – совместный проект правительства РФ, Санкт-Петербурга, ООО «Город-спутник Южный» и Университета ИТМО.

Общий объем инвестиций в Южный составит около 219 млрд рублей. Первый этап реализации проекта рассчитан до 2023 года (см. фото).

УК "СТАРТ-Девелопмент"

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