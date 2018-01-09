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09.01.2018 19:54

Ржавая канава сделала тайное явным

Плотины Петербурга сдаются под напором воды и госзаказа. Вслед за плотиной Красногородской фабрики течь дала и плотина на Ржавой канаве в Сестрорецке. Вода ушла, обнажив дно и облегчив работу следователям.
Ржавая канава сделала тайное явным
"Фонтанка.ру"

Ручей Ржавая канава в Курортном районе проследовал по тому же маршруту, что и система прудов в Дудергофке, — практически исчез, оставив за собой болото. Эксперты говорят — не выдержала плотина и берега. И тем и другим город занимался всего пару лет назад. Помимо того, что водоем внешне все больше соответствует своему названию, есть возможность оценить результаты работ на 50 млн  рублей. 

О том, что из Ржавой канавы в Сестрорецке ушла вода, «Фонтанке» пожаловались местные жители. Чтобы убедиться в этом, достаточно было съездить на место и пофотографировать. Берега действительно оголились, вода не доходит даже до лотка, который ведет к  водосливному отверстию в плотине. 

Ржавая канава сделала тайное явным

Ручей Ржавая канава прокопали в 1839 году для сброса паводковых вод из Сестры в Финский залив. Протяженность почти полтора километра, идет он со стороны Приморского шоссе на северо-запад и впадает в Малую Сестру, где позже построена переливная земляная плотина: над ее гребнем проходит автомобильная дорога, а ниже сооружено водосливное отверстие. 

Видео YouTube/newsestroreckru

Ранее о работах по очистке и укреплению берегов «Фонтанка» писала все больше в околокомическом ключе: контракт 2014 года по стечению обстоятельств оказался одним из средств борьбы с нудистами, которых пытались потеснить с пляжа у санатория «Дюны». Но шутки шутками, а речь идет о конкурсе почти на 50 млн рублей. Как частенько бывает с аукционами комитета по природопользованию, заявились два подведомственных унитарных предприятия – «Ленводхоз» и «Экострой»; предложения их до копейки повторяли максимальную заявленную цену. Контракт, как водится, разыграли под конец 2014 года, в октябре, не под звон новогодних бокалов, но стиль узнается. «Ленводхоз» выиграл, «Экострой» не расстроился. 

Согласно техзаданию, за 7 недель надо было срезать выбракованную растительность, укрепить берега, убрать из акватории мусор, очистить дно от отложений и затопленных объектов. Общая площадь акваториии — порядка 32 тысяч квадратных метров, расчетный объем дноочистных работ для полутора месяцев огромный — под 40 тысяч кубов. В ноябре уже «Ленводхоз» выступил заказчиком: объявил аналогичную закупку у единственного поставщика и передал работы компании «СпецГазСтрой», правда уже менее чем за 45 млн. Согласно СПАРК, для нее это был первый и последний опыт в госзаказе. На тот момент «СпецГазСтрой» принадлежал сразу трем людям с фамилией Медведев(а), сейчас единственным собственником значится Мария Медведева. 

Сама плотина в контракт не входила. По информации комитета по природопользованию, она не находится в собственности Санкт-Петербурга и не передана на баланс подведомственных организаций. Тем не менее, по словам собеседников «Фонтанки» в «Ленводхозе», именно это предприятие в начале 2015 года проводило там работы — в частности, устанавливало тот самый обнажившийся ныне лоток. Однако уже к концу года эксперты отметили, что плотина разрушается, а в 2016 году, после дождливого лета, местные СМИ обратили внимание на то, что что-то пошло не так. Судя по фото, сейчас ситуация стала еще хуже. «Усилившийся напор воды размыл берега, – говорит источник «Фонтанки», близкий к «Ленводхозу». – Но самое главное — грунтовая плотина. Сначала  подмыло ее тело, затем стала рассыпаться облицовка из железобетонных плит со стороны Ржавой канавы. В итоге вода просто снесла подпорную перегородку в водосливном отверстии, и уровень воды в ручье снизился до отметок Малой Сестры».

Как рассказали в Смольном, администрация Курортного района обратилась к комитету с просьбой включить плотину в список бесхозяйных гидротехнических сооружений. Это позволит уже на вполне официальных основаниях ремонтировать ее и обслуживать. Соответствующие контракты на «бесхоз» ведомство объявляет каждый  год, для северных районов города сумма колеблется в районе 2 млн рублей. Комитет дал согласие, план мероприятий по обеспечению безопасности на плотине релизует в 2018 году. Денег в бюджете на это пока, разумеется, нет, Смольный уповает на экономию от конкурсных процедур. 

Это не первый подобный случай за последнее время. Ранее по аналогичной схеме из Петербурга практически «утекло» Безымянное озеро в Красном Селе. Однако у нынешней истории есть и несколько парадоксальный положительный эффект. Для того чтобы оценить объем проведенных дноочистительных работ, теперь не обязательно лезть под воду. 

Вопрос актуальный, именно к таким контрактам возникает интерес у правоохранительных органов — правда, так же стабильно не приводящий к уголовным делам. Чекисты еще два года назад вынесли из «Ленводхоза» ящики с документами, в том числе, к примеру, относящимися к очистке Гореловского озера. Проверка ничего не дала. 

Бывают и исключения: из последнего — очистка Славянки в 2014 – 2015 годах. Следствие считает, что на ней было совершено хищение 12,4 млн рублей. Соответствующий контракт заключили вообще в декабре 2014-го, а закончить надо было в том же месяце, но сжатые сроки и тогда никого не смутили. В данном случае есть и уголовное дело, однако перспективы его неясны. Следователи просили заключения в СИЗО для экс-директора «Ленводхоза» Владимира Иванова, на время деятельности которого приходится и Славянка, и Ржавая канава. Однако в прокуратуре понимания не нашли, суд отправил Иванова под домашний арест.  

Проверить  объем выполненных под водой работ сложно, а технадзор по большей части осуществляет городской же «Экострой». Специалисты, опрошенные «Фонтанкой», воздерживаются от официальных комментариев без проведения промеров на Ржавой канаве. Следы дноочистительных работ есть, говорят они, но количество ила заставляет думать, что проведены они избирательно. В комитете по природопользованию тоже пока не ставят оценки, однако спешат подстраховаться. «Данные работы выполнялись в рамках контракта, заключенного бывшим руководством комитета с бывшим руководством ГУП «Ленводхоз», – говорят чиновники, упирая на повторяющиеся прилагательные. – При этом необходимо отметить, что в отношении деятельности вышеуказанных должностных лиц правоохранительными органами в настоящее время проводятся соответствующие проверки». 

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»


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