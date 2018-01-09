Еще одного пострадавшего при взрыве в «Перекрестке» выписали из больницы

В стационарах остаются пятеро пострадавших при теракте в магазине на Кондратьевском проспекте. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом в Twitter 9 января сообщает вице-губернатор Петербурга Анна Митянина.

По информации чиновницы, домой из Елизаветинской больницы смогла отправиться женщина, которую задело 27 декабря взрывной волной от СВУ в магазине «Перекресток». В результате из 18 пострадавших в медицинских учреждениях остаются пятеро.

Напомним, взрыв, квалифицированный как теракт, по версии следствия, организовал Дмитрий Лукьяненко. Выйти на него помогли оставленные в магазине флешки с фотографиями взрывного устройства и письмом с объяснением действий обвиняемого. У бомбиста были претензии к школе «Дэир» и ее преподавателям. Сейчас он находится в СИЗО, анализом его поведения в ближайшее время займутся психиатры. При этом 29 декабря ответственность за взрыв на себя взяла запрещенная в России организация «Исламское государство».