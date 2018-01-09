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09.01.2018 14:14

«Юлмарт» предупредил о возможных приостановках работы магазинов в регионах

Интернет-ретейлер «Юлмарт» предупредил о возможных приостановках работы магазинов в регионах. Как сообщила компания 9 января, она намерена продолжить сокращать издержки, что подразумевает, в том числе, временное закрытие объектов на модернизацию.

«В течение января возможна выборочная приостановка продаж в некоторых регионах», – отмечает ретейлер. Но с февраля «Юлмарт» обещает вернуться к прежнему режиму работы.

Сейчас сеть ретейлера охватывает 400 населенных пунктов РФ. Сколько точек прекратят работу вовсе, не сообщается.

Программу оптимизации торговых площадей компания запустила еще в прошлом году. Так, летом 2017 года в Петербурге прекратил работу старейший кибермаркет «Юлмарта» на Кондратьевском проспекте, а осенью ретейлер закрыл центр исполнения заказов на Ленинском проспекте, открыв неподалеку точку в несколько раз меньшей площади. Также компания объявила о намерении продать помещения на пр. Сизова и отказаться полностью или частично от арендованных площадей на проспекте Большевиков. Сокращалась и региональная сеть: «Юлмарт» закрыл несколько центров исполнения заказов — в Ижевске, Екатеринбурге, Уфе и Москве.

В конце прошлого года стало известно, что «Юлмарт» намерен провести серьезные сокращения персонала. Работникам НАО «Юлмарт» и «Юлмарт РСК» предложили покинуть компанию по собственному желанию с 29 декабря, объяснив это тем, что с Нового года операционная деятельность компании может быть прекращена.

Компания сообщает, что довольна итогами высокого сезона продаж конца 2017 года. Точных показателей компания не сообщает, но отмечает, что они были на уровне 2016 года. Впрочем, необходимо отметить, что в прошлом году влияние на продажи оказали отказ компании «Сбербанк-факторинг» обслуживать операции ретейлера и требование досрочного погашения долга.

Справка

«Юлмарт» – один из крупнейших российских онлайн-ретейлеров. Последние два года компания переживает акционерный конфликт, который уже стал причиной финансовых проблем и исков от кредиторов.


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