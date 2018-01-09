В Петербурге армейский чекист на 5 лет отправится в колонию за вымогательство 20 миллионов

Капитан управления ФСБ по Западному военному округу Алексей Лебедев осужден на пять лет колонии строгого режима за вымогательство у обнальщика. Вместо общения с Лебедевым и его подельником предприниматель решил отдать их под суд.

Как сообщает пресс-служба судов Северной столицы, приговор 9 января огласил Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд. О проблемах бизнесмена с возвратом наличности, которую тот перевел на счета контролируемых им компаний, Лебедеву и его знакомому стало известно в марте 2017 года. Чекист решил воспользоваться служебным удостоверением, чтобы запугать обнальщика уголовным делом. За молчание он потребовал 20 миллионов, но в итоге вымогатели согласились сделать скидку и пожали друг другу руки в предвкушении получения 15 миллионов рублей. Однако денег у бизнесмена не оказалось. Сначала он пытался просто проигнорировать внимание сотрудника ФСБ, но после напряженного телефонного разговора в мае того же года все же передал часть денег, полмиллиона. На следующую встречу он решил прийти подготовленным и еще полмиллиона отдал Лебедеву – уже под наблюдением сотрудников правоохранительных органов.

Капитан признал вину, частично вернул деньги, но ближайшие пять лет все равно проведет в колонии строгого режима.