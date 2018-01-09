Пляжи в Приморском парке отремонтируют до конца апреля

В Смольном утвердили план работ по благоустройству прибрежной части Крестовского острова вдоль берега Малой Невки. Как сообщает 9 января аппарат вице-губернатора Петербурга Игоря Албина, в этот план, в частности, входит и воссоздание прибрежной части Приморского парка Победы.

В январе работы начнет ГУП «Ленгипроинжпроект», которое актуализирует топографические планы территории. В это же время здесь будет вестись демонтаж — на участках, которые ранее занимали ООО «Агрум», ООО «Предприятия «Диапазон», клуб «Воздух», ресторан «Мед». Снос будет сопровождаться демонтажом инженерии, которая обслуживала частные постройки. Однако речь не идет о полной «зачистке»: владельцы ресторанов «Зима Лето» и Sunday будут участвовать в ремонтных работах и приводить в порядок арендуемую территорию. Не останется в стороне от этого и СПб ГБУ «Спортивная школа по парусному спорту «Крестовский остров».

В феврале начнутся первоочередные противоаварийные работы по берегоукреплению Малой Невки, а также ремонт дорог и зеленых насаждений на территориях ЗНОП. В то же время с января по март город будет ремонтировать пляжи и восстанавливать нарушенное благоустройство Приморского парка, в том числе на территориях, не относящихся к ЗНОП.

Принять все работы обещают к концу апреля.