Варсонофий поблагодарил «Сорок Сороков» за крестный ход по Невскому

Митрополит Санкт-Петербургской и Ладожский Варсонофий объявил благодарность православным активистам из организации «Сорок Сороков» за крестный ход в честь перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Из текста следует, что они участвовали в организации масштабного мероприятия в Северной столице.

«От имени Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви и от себя лично выражаю Вам искреннюю благодарность за активное участие в подготовке и проведении Общегородского крестного хода 12 сентября 2017 года, посвященного принесению мощей святого благоверного Александра Невского», – говорится в благодарственном письме от имени митрополита.

Послание завершается фразой: «Ниспосылаю на Вас благословение Божие».

Напомним, что в этом году особенностью традиционного шествия 12 сентября, которое, как выяснилось, организовывали «Сороков Сороков», стала пестрота колонн идущих. Если раньше среди них были преимущественно бюджетники, студенты и подростки, то в этом году к ним добавились общественные организации православного толка: «Имперский легион», НОД, казаки и даже зенитовцы. Некоторые участники шли с растяжками против фильма «Матильда». Все призывы были оформлены в едином формате.

Напомним, что активисты «Сорок Сороков», одним из координаторов которого является тренер клуба единоборств Александр Невский, известны тем, что берегут покой патриарха в Северной столице и отстаивают честь митрополита Варсонофия в соцсетях. Они воюют с рекламой в метрополитене, которая их оскорбляет, и требуют извинений от актеров КВН и журналистов. «Фонтанка» в прошлом году подробно изучила оперившееся крыло православного движения.