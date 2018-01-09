Петербург уступил Москве первое место популярных российских городов на Рождество

Санкт-Петербург вошел в топ-3 самых популярных у туристов российских городов на Рождество. Об этом сообщает 9 января городской комитет по туризму.

Рейтинг составлен по результатам анализа брони отелей и апартаментов с 6 по 8 января 2018 года. Первое место досталось Москве, на втором – Петербург, затем – Сочи, Казань, Ялта, Ярославль, Калининград, Кисловодск, Вологда и Великий Новгород.

Как отмечает пресс-служба комитета, в Северной столице туристы бронировали отели в первую неделю января в среднем на 4,5 ночи и тратили на проживание 4,7 тысячи рублей в сутки. Самым популярным местом их посещения была Рождественская ярмарка на Пионерской площади. В Москве туристы останавливались на 5 ночей, потратив на жизнь 3,8 тысячи рублей ежесуточно.

Отметим, что в 2017 году Петербург получил звание «Лучшее европейское городское направление 2017» по версии World travel awards.