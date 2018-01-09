Петербург уступил Москве первое место популярных российских городов на Рождество

Еще
22:24 09.01.2018
Пришлите свою новость!
22:22
Финские ученые попробуют бороться с игроманией с помощью назального спрея
22:15
СКА обыграл китайский «Куньлунь»
22:05
Цена нефти WTI побила трехлетний рекорд
21:59
В Центре развития предпринимательства сменился директор
21:47
На улице Ивана Черных переделали ресторан
21:39
Петербургский штаб Собчак отчитался о сборе необходимого количества подписей
21:34
Эквадорцы выгонят Ассанжа из посольства
21:24
Трамп полетит на форум в Давосе
21:16
Иномарка наклонила столб над дорогой на Адмирала Лазарева
19:32
Ростуризм призвал россиян в Швейцарии к осторожности
19:27
Китаянка заработала два миллиарда долларов за четыре дня
19:20
«Фонтанка» за 60 секунд — 9 января
19:18
Главный онколог Петербурга возглавит бывший «МЕДЕМ»
19:13
УЕФА сделает Быстрову новую медаль Евро-2008 взамен украденной
19:08
Места под автолавки распределят через торги
19:03
CAS зарегистрировал 42 апелляции российских спортсменов на отстранение от Игр
18:58
С Нового года с улиц Петербурга вывезли 50 тысяч кубометров снега
18:53
Россиянам стало проще уехать за границу
18:48
Коммуналки Петербурга подешевели незначительно
18:43
Агент Кришито: Никаких шагов для продления контракта «Зенит» пока не предпринимал
18:38
Дженнифер Лоуренс сыграет в эротическом триллере о борьбе спецслужб
18:35
В машине главы чеченского "Мемориала" нашли наркотик
18:23
Каждый пятый финский военнослужащий сталкивался с сексуальными домогательствами
18:18
Самолет-разведчик США заметили во время атаки на российские базы в Сирии
18:13
Прокуратура оштрафовала предпринимателя за использование герба России в своей печати
18:06
Спортивный арбитраж получил иск Виталия Мутко
18:00
За каникулы пять пьющих компаний закончили вечер дракой, один раз — смертельной
17:56
В МРЭО заработала "рулетка" на выдачу номеров
17:52
В Петербурге по ошибке едва не продали трансформаторную подстанцию Смольного
17:47
На курорте в Швейцарии застряли 13 тысяч туристов
17:33
В Петербурге начали собирать подписи за Путина
17:23
Медведчук: Попытка заменить на Украине российские товары европейскими провалилась
17:10
В Красном Селе несколько машин по совпадению потеряли груз
17:04
Совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин банкротит своего партнера
16:59
Сотня россиян застряла на пароме в Таиланде
16:55
Дело против Сорочинского и Слепова снова поступило в суд
16:46
В Финляндии появился первый в мире социально-сетевой лифт
16:30
Американский самолет провел активную разведку у границ РФ на Балтике
16:15
Каждый третий дом для переселенцев из аварийного жилья построен с дефектами
16:04
Суд подтвердил, что ректор Университета Бонч-Бруевича законно отстранен от должности
15:58
В петербургский штаб Собчак принесли записку «Убей. съешь. Повтори»
15:54
В начале года грипп и ОРВИ уложили на больничную койку около двух сотен петербуржцев
15:48
Один из лидеров ХАМАС случайно выстрелил себе в голову
15:39
СМИ: Из Минобрнауки уходит куратор проекта «5-100»
15:32
Статистика ДТП с пешеходами в Петербурге и области выглядит пугающе
15:19
Украина усилила охрану границ
15:12
Навигаторы в центре Москвы отправили автомобилистов в океан
15:00
В Петербурге экс-оперативников уголовного розыска за взятку отправили в колонию строгого режима
14:56
В городе-спутнике Южный согласован первый проект планировки
14:47
Премьер Польши отправил в отставку глав МИД и минобороны страны
14:39
ВМФ Финляндии закупит шведские торпеды
14:27
На юге Петербурга женщина аккуратно въехала в дом
14:23
Варсонофий поблагодарил «Сорок Сороков» за крестный ход по Невскому
14:18
Еще одного пострадавшего при взрыве в «Перекрестке» выписали из больницы
14:14
«Юлмарт» предупредил о возможных приостановках работы магазинов в регионах
14:10
Чиновникам Ленобласти увеличили зарплату
14:05
У «Твин Пикса» может появиться еще один сезон
14:01
«Автономный» троллейбус в Красносельском районе поехал на дизеле
13:56
В Петербурге армейский чекист на 5 лет отправится в колонию за вымогательство 20 миллионов
13:52
Пляжи в Приморском парке отремонтируют до конца апреля
13:46
Город выставил на продажу старинный деревянный дом в дачном поселке Александровская
13:42
Петербург уступил Москве первое место популярных российских городов на Рождество
13:35
Автомобили Lada подорожали
13:32
ВЦИОМ: Треть россиян ждут худших времен
13:20
Манчини: Не исключаю, что возглавлю сборную Италии в июне
13:13
Виллаш-Боаш сменил футбол на ралли-марафон «Дакар»
13:11
Командование ЗВО: Госпитали переполнены, потому что не было выписки уже здоровых
12:59
Чиновникам добавят зарплату за счет сокращения коллег
12:48
Доллар и евро резко упали в цене
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
09.01.2018 13:42

Петербург уступил Москве первое место популярных российских городов на Рождество

Санкт-Петербург вошел в топ-3 самых популярных у туристов российских городов на Рождество. Об этом сообщает 9 января городской комитет по туризму.

Рейтинг составлен по результатам анализа брони отелей и апартаментов с 6 по 8 января 2018 года. Первое место досталось Москве, на втором – Петербург, затем – Сочи, Казань, Ялта, Ярославль, Калининград, Кисловодск, Вологда и Великий Новгород.

Как отмечает пресс-служба комитета, в Северной столице туристы бронировали отели в первую неделю января в среднем на 4,5 ночи и тратили на проживание 4,7 тысячи рублей в сутки. Самым популярным местом их посещения была Рождественская ярмарка на Пионерской площади. В Москве туристы останавливались на 5 ночей, потратив на жизнь 3,8 тысячи рублей ежесуточно.

Отметим, что в 2017 году Петербург получил звание «Лучшее европейское городское направление 2017» по версии World travel awards. 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Магазин "Кей"
08.01.2018 10:00

Как настроить смартфон и приложения для VR-очков: рекомендации от КЕЙ

Очки виртуальной реальности (VR), работающие в связке со смартфоном существенно расширяют возможности потребителя цифрового контента — будь то видеоролики, компьютерные игры или специальные приложения, поддерживающие трехмерное изображение
«Галамарт»
05.01.2018 10:00

«Галамарт» с размахом отметит открытие шестого магазина в Петербурге

На январских каникулах в северной столице России откроется шестой магазин постоянных распродаж «Галамарт». Это более 7 000 наименований товаров для дома, спорта и отдыха по низким ценам, а также постоянные распродажи на товары сезонного спроса.
Сервис заказа такси «Максим»
30.12.2017 09:00

Как быстро уехать на такси в новогодний период

Перед Новым годом и в зимние каникулы в такси поступает много заказов. Рассказываем, как вызвать машину за пару секунд и уехать быстрее и дешевле других с помощью приложения «Максим: заказ такси»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Фонтанка» за 60 секунд — 9 января
«Автономный» троллейбус в Красносельском районе поехал на дизеле
Пляжи в Приморском парке отремонтируют до конца апреля
Петербург уступил Москве первое место популярных российских городов на Рождество
Петербуржцам предлагают отдать новогодние ёлки лошадям и медведям
Четверть миллиона петербуржцев воспользовались метро в Новый год и Рождество
Рабочая неделя в Петербурге начнётся с оттепели
Петербуржцам напомнили заранее купить жетоны
Петербург убирают после ночной метели
В Петербурге открыли дамбу, угроза наводнения миновала
Ржавая канава сделала тайное явным
Как «Зенит» будет полвека вычесывать газон
Когда оливье не лезет в рот
Такого мы еще не слышали
Каким будет прекрасный Петербург 2018-го
Телемедицина: как лечиться у врача, не выходя из дома
Достопримечательная Нева
Синий петроградский снег
Успеть всё: как подготовиться к Новому году с VEON
Почему икра не бывает дешевой
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Виллаш-Боаш сменил футбол на ралли-марафон «Дакар»

Белые ходоки уже в Лапландии

Как выглядела бомба из "Перекрестка"

Новости компаний
Магазин "Кей"
08.01.2018 10:00
Как настроить смартфон и приложения для VR-очков: рекомендации от КЕЙ
Очки виртуальной реальности (VR), работающие в связке со смартфоном существенно расширяют возможности потребителя цифрового контента — будь то видеоролики, компьютерные игры или специальные приложения, поддерживающие трехмерное изображение
«Галамарт»
05.01.2018 10:00
«Галамарт» с размахом отметит открытие шестого магазина в Петербурге
На январских каникулах в северной столице России откроется шестой магазин постоянных распродаж «Галамарт». Это более 7 000 наименований товаров для дома, спорта и отдыха по низким ценам, а также постоянные распродажи на товары сезонного спроса.
Сервис заказа такси «Максим»
30.12.2017 09:00
Как быстро уехать на такси в новогодний период
Перед Новым годом и в зимние каникулы в такси поступает много заказов. Рассказываем, как вызвать машину за пару секунд и уехать быстрее и дешевле других с помощью приложения «Максим: заказ такси»
Setl City
29.12.2017 20:00
Setl City досрочно сдала третью очередь ЖК «Чистое небо»
Setl City на квартал раньше ввела в эксплуатацию корпуса 3.1 и 3.2 третьей очереди ЖК «Чистое небо» в Приморском районе Петербурга. Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
29.12.2017 17:10
Аэрофлот проводит традиционный новогодний розыгрыш сертификатов
29 декабря 2017 года, Москва. — В новогоднюю ночь на восемнадцати рейсах Аэрофлота состоится праздничный розыгрыш сертификатов на подарочный перелёт туда-обратно экономическим классом на одно лицо в любую точку мира на регулярных рейсах авиакомпании с 1 января по 31 декабря 2018 года
ПАО «Группа ЛСР»
29.12.2017 16:46
Завершен первый этап проекта «Новая Охта» в Санкт-Петербурге
«Группа ЛСР» завершила строительство трех домов в проекте комплексного освоения территории «Новая Охта» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга
ЖК "Город мастеров"/"Строительный трест"
29.12.2017 13:37
Ход работ во второй очереди жилого квартала «Город Мастеров» в декабре 2017 года
Во второй очереди жилого квартала «Город мастеров» (расположен на выезде из Калининграда, на Московском проспекте) в домах № 12, 13, 14, 15 по Уютной ул. идет монтаж сборных вентиляционных блоков
Фото предоставлено Royal Thai
29.12.2017 13:36
Royal Thai дарит подарки тем, кто дарит подарки
В предновогодней суете и спринтерских забегах по магазинам мы готовим так много сюрпризов для близких, забывая о подарке для себя. Royal Thai исправляет эту несправедливость.
ПАО «Группа ЛСР»
28.12.2017 17:29
Завершен итоговый этап проекта «Южная акватория» в Санкт-Петербурге
«Группа ЛСР» завершила строительство пятого квартала в проекте комфорт-класса «Южная акватория». Компания получила разрешение на ввод отдельно стоящего жилого дома переменной этажности (8-25 этажей). Его общая площадь, включая места общего пользования, коммерческие помещения и подземный паркинг на 332 места, составила чуть более 99 000 кв. м.
https://modoza.ru/
28.12.2017 16:03
Коллекция осень - зима 2018: брендовый ассортимент от Modoza
В холодное время года любая современная девушка мечтает об идеальной паре обуви, которая будет теплой, комфортной и, в то же время, органично дополнит образ. Интернет – магазин итальянской обуви Modoza поможет выполнить модные желания всех представительниц прекрасного пола
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.