«Автономный» троллейбус в Красносельском районе поехал на дизеле

Запущенный под новый год по 41-му маршруту троллейбус с увеличенным автономным ходом 9 января был вынужден обратиться к дедовским технологиям. Из-за сбоя в электронике его отбуксировали в парк с помощью самосвала.

Фотографии с процессией днем 9 января прислали читатели «Фонтанки». Судя по пейзажу, в неудобном положении 41-й троллейбус застали в районе пересечения проспекта Народного Ополчения и Ленинского проспекта. В Горэлектротрансе пояснили, что этому предшествовал сбой электроники, причины будут установлены позднее. На маршрут оперативно подали резервную машину, простоя на линии не было.

Троллейбусы с увеличенным автономным ходом запустили на юго-западе 27 декабря. Без контактной сети они преодолевают участок по проспекту Героев, улице Адмирала Трибуца, Петергофскому шоссе, а в обратном направлении – по улице Адмирала Черокова и проспекту Героев. На линии 10 инновационных машин, интервал движения — 12 минут.

Ранее первый в городе маршрут с использованием троллейбусов с увеличенным автономным ходом появился в Приморском районе — №23. Кроме того, в качестве перспективных маршрутов рассматриваются 25-й и 50-й, а также проходящие по Невскому проспекту, где такие троллейбусы уже испытывали.