«Автономный» троллейбус в Красносельском районе поехал на дизеле
Фотографии с процессией днем 9 января прислали читатели «Фонтанки». Судя по пейзажу, в неудобном положении 41-й троллейбус застали в районе пересечения проспекта Народного Ополчения и Ленинского проспекта. В Горэлектротрансе пояснили, что этому предшествовал сбой электроники, причины будут установлены позднее. На маршрут оперативно подали резервную машину, простоя на линии не было.
Троллейбусы с увеличенным автономным ходом запустили на юго-западе 27 декабря. Без контактной сети они преодолевают участок по проспекту Героев, улице Адмирала Трибуца, Петергофскому шоссе, а в обратном направлении – по улице Адмирала Черокова и проспекту Героев. На линии 10 инновационных машин, интервал движения — 12 минут.
Ранее первый в городе маршрут с использованием троллейбусов с увеличенным автономным ходом появился в Приморском районе — №23. Кроме того, в качестве перспективных маршрутов рассматриваются 25-й и 50-й, а также проходящие по Невскому проспекту, где такие троллейбусы уже испытывали.
Справка:
Комитет по транспорту Петербурга объявил конкурс на закупку 105 троллейбусов с увеличенным автономным ходом в феврале 2017 года. В июне «Тролза-Маркет» получила контракт на 2,01 млрд рублей. При этом в поставку входили 80 машин модели «Мегаполис» самого энгельсского завода «Тролза» и 25 машин модели БКМ производства ОАО «Белкоммунмаш». За счет федеральной субсидии поставка выросла до 115 единиц. С полной загрузкой они могут проехать на аккумуляторе 7,5 км, в аварийном режиме — вдвое больше.