Автомобили Lada подорожали

«АвтоВАЗ» с 1 января поднял цены для всего модельного ряда линейки Lada. Об этом 9 января рассказали «Фонтанке» в пресс-службе автопроизводителя.

По оценкам дилеров, в зависимости от модели, повышение цены составило от 8 до 15 тысяч рублей. Например, базовые версии Lada Granta и Lada Kalina подорожали на 10 тысяч рублей, до 400 и 451 тысячи рублей соответственно. XRay вырос в цене на 15 тысяч рублей, до 615 тысяч рублей.

«АвтоВАЗ» не прогнозирует снижение спроса, так как все производители традиционно увеличивают цены на авто нового года производства, отмечают в компании. В прошлом году концерн увеличивал цены на 1,5 – 3%.

Продажи Lada в России за 11 месяцев 2017 года увеличились на 17%, до 279 тысяч машин.